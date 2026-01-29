Ordu Rıhtımı 140 metre daha uzatılıyor - Son Dakika
Yerel

Ordu Rıhtımı 140 metre daha uzatılıyor

Ordu Rıhtımı 140 metre daha uzatılıyor
29.01.2026 13:10  Güncelleme: 13:12
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle Altınordu Atatürk Rıhtımı 410 metreye çıkarılıyor. Çalışmalar tamamlandığında, rıhtıma yanaşacak kruvaziyer gemileri sayesinde her ay 10 bin turistin şehri ziyaret etmesi hedefleniyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleri ile Altınordu Atatürk Rıhtımı, 270 metreden 410 metreye uzatılıyor. Çalışmalar tamamlandığında rıhtıma yanaşacak olan kruvaziyer gemileri ile aylık 10 bin turistin şehre gelmesi hedefleniyor.

1960'lı yıllardan bu yana yolcu ve yük taşımacılığında önemli bir görev üstlenen, 2017 yılında kapatılarak şehir turizmine hizmet vermeye başlayan Altınordu Atatürk Rıhtımı, deniz turizmine yeniden kazandırılıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla hayata geçirilen proje kapsamında mevcut 270 metrelik rıhtım güçlendirilirken, 140 metrelik yeni bölümle birlikte toplam uzunluk 410 metreye çıkarılacak. Ekipler, 270 metrelik mevcut alanda kazık güçlendirme çalışmalarına hazırlanırken, yeni yapılacak 140 metrelik bölümde kazık çakma işlemlerini sürdürüyor. Projede planlanan 72 kazıktan 39'u tamamlandı.

Modern liman altyapısı kuruluyor

Proje kapsamında 3 bin 900 metrekarelik rıhtım alanı, 2 adet yat ve yolcu teknesi iskelesi ile modern bir yolcu kabul merkezi inşa edilecek. Limana hizmet verecek Gümrük ve İdare Binasının temel betonu dökülürken, bodrum kat demir, kalıp ve beton çalışmaları devam ediyor.

Ayda 10 bin turistin şehri ziyaret etmesi bekleniyor

Çalışmalar tamamlandığında ilk etapta haftada 1-2 kruvaziyer gemisinin Altınordu Rıhtımı'na gelmesi bekleniyor. Bu da her ay yaklaşık 10 bin turistin şehri ziyaret etmesi anlamına geliyor. Rıhtımda başlayacak bu yeni dönem ile yalnızca deniz turizminin değil, şehir ekonomisinin, esnafın ve Ordu'nun tanıtımının da doğrudan etkilenmesi hedefleniyor. - ORDU

Kaynak: İHA

