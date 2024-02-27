Altınordu Belediyesi Kırsal Mahallelerde Yol Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Altınordu Belediyesi Kırsal Mahallelerde Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Altınordu Belediyesi Kırsal Mahallelerde Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde başlatılan sıcak asfalt ve beton yol çalışmaları devam ediyor. Hürriyet Mahallesi'nde yaklaşık 2 buçuk kilometre sıcak asfalt ve 1 buçuk kilometre beton yol tamamlandı.

27.02.2024 14:02  Güncelleme: 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde başlatılan sıcak asfalt ve beton yol çalışmaları devam ediyor.

Altınordu Belediyesi, hayata geçirdiği altyapı, üstyapı ve ulaşım yatırımlarıyla hem merkezde, hem de kırsal mahallelerdeki yol sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Belediye Başkanı Aşkın Tören'in öncülüğünde 5 yıl boyunca devam eden hizmet seferberliği kapsamında Hürriyet Mahallesi'nde yaklaşık 2 buçuk kilometre sıcak asfalt ve 1 buçuk kilometre beton yol tamamlanarak hizmete sunuldu.

Hürriyet Mahallesi'ni, orta havzada bulunan tüm mahallelere ve civar mahalleleri de Kabadüz ilçesi ile Çambaşı Yaylası dahil birçok bölgeye bağlayan Akbulut sokakta yapılan sıcak asfalt çalışması hem mahalleye, hem bölgeye rahat bir nefes aldırdı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Elleri öpülesi büyüklerimiz, genç arkadaşlarımız, çocuklarımız. Her biri bir dost, arkadaş, kardeş, abla, ağabey ve sırtımızı yasladığımız birer dağ. Yaptık, yine biz yapacağız. Başardık, yine biz başaracağız. En büyük gücümüz hizmetlerinde olmaktan onur duyduğumuz aziz insanlarımızın yüzlerindeki tebessüm, dillerinden eksik etmedikleri hayır dualar. Allah hepsinden razı olsun, bizi sizlere mahcup etmesin" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - ORDU

Kaynak: İHA

Altınordu Belediyesi, Altınordu, Hürriyet, Ordu, Ulaşım, Yerel Haberler, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Altınordu Belediyesi Kırsal Mahallelerde Yol Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 15:33:07. #1.12#
SON DAKİKA: Altınordu Belediyesi Kırsal Mahallelerde Yol Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement