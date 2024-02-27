Altınordu Belediyesi Kırsal Mahallelerde Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

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Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde başlatılan sıcak asfalt ve beton yol çalışmaları devam ediyor.

Altınordu Belediyesi, hayata geçirdiği altyapı, üstyapı ve ulaşım yatırımlarıyla hem merkezde, hem de kırsal mahallelerdeki yol sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Belediye Başkanı Aşkın Tören'in öncülüğünde 5 yıl boyunca devam eden hizmet seferberliği kapsamında Hürriyet Mahallesi'nde yaklaşık 2 buçuk kilometre sıcak asfalt ve 1 buçuk kilometre beton yol tamamlanarak hizmete sunuldu.

Hürriyet Mahallesi'ni, orta havzada bulunan tüm mahallelere ve civar mahalleleri de Kabadüz ilçesi ile Çambaşı Yaylası dahil birçok bölgeye bağlayan Akbulut sokakta yapılan sıcak asfalt çalışması hem mahalleye, hem bölgeye rahat bir nefes aldırdı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Elleri öpülesi büyüklerimiz, genç arkadaşlarımız, çocuklarımız. Her biri bir dost, arkadaş, kardeş, abla, ağabey ve sırtımızı yasladığımız birer dağ. Yaptık, yine biz yapacağız. Başardık, yine biz başaracağız. En büyük gücümüz hizmetlerinde olmaktan onur duyduğumuz aziz insanlarımızın yüzlerindeki tebessüm, dillerinden eksik etmedikleri hayır dualar. Allah hepsinden razı olsun, bizi sizlere mahcup etmesin" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - ORDU