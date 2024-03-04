Altınordu Belediyesi Kırsal Mahallelerde Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

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Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde yürütülen beton ve asfalt yol çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Aşkın Tören'in şehir merkezinde hayata geçirdiği altyapı ve üstyapı yatırımlarının yanı sıra kırsal mahallelerde özellikle 72 mahalleyi kapsayan beton yol ve asfalt çalışmaları da vatandaşların beğenisini kazandı. Yapılan çalışmalar kapsamında son olarak Aydınlık Mahallesi'nde tamamlanan beton ve asfalt çalışmaları vatandaşların konforlu yola ulaşmasını sağladı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, "Bizim tek bir gündemimiz var, o da şehrimize ve hemşerilerimize hizmet. Bu şiarla gece gündüz demeden çalışarak hemşerilerimizi beklenen ve özlenen hizmetlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Yaptığımız hizmetler ve dokunduğumuz gönüller en büyük gücümüz. Çok kıymetli hemşerilerimizin bize olan güvenleri ve teveccühleri çalışma azmimizi daha da perçinliyor. İnşallah yeni dönemde de bu güvene layık olmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Vatandaşlar ise yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyetleri dile getirerek, yol problemlerinin çözüme kavuştuğunu söylediler. - ORDU