Altınordu'da ihtiyaç sahiplerine gıda ve yakacak desteği - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve yakacak yardımları sürüyor.

Altınordu Belediyesi, kendini iyice hissettiren kış soğuklarına karşı ek önlemler alarak sosyal desteklerini artırdı. İhtiyaç sahibi ailelere, pandemi ve kış aylarında desteğini sürdüren belediye, vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirirken, Altınordu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri yakacak yardımını ilçenin çeşitli noktalarındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Odun ve kömürden oluşan yakacak paketleri ailelerin evlerine kadar götürülürken, gıda paketi desteğini de vatandaşlara ulaştırılıyor.

Altınordu Belediyesi'nin ilçe genelinde devam eden sosyal desteklerini değerlendiren Belediye Başkanı Aşkın Tören, "7'den 70'e ihtiyaç duydukları her an her bir hemşehrimizin yanlarında olmanın gayretini veriyoruz. İnsana yatırımı her şeyin üstünde tutuyoruz. Bir taraftan klasik belediyecilik hizmetleriyle şehri imar ederken insanımızı ihmal etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Bizim hizmetlerimizin merkezinde insanımız var" dedi. - ORDU