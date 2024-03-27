Altınordu\'da Sokak Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Yerel

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından şehir merkezindeki sokaklarda yenileme çalışmaları devam ediyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklar, yenileme ve ışıklandırma çalışmaları ile vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Altınordu ilçesinin en eski mahallelerinden olan Düz Mahalle, tamamlanan çalışmaların ardından estetik görünüme kavuştu. Altyapı sorunları nedeniyle 5 yıl öncesine kadar su baskınlarının yaşandığı mahallede altyapı sorunu tamamen çözülürken, yapılan sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla yeni bir görünüme kavuştu. Tüm çalışmaların ardından uygulanan ışıklandırma çalışmaları ile mahallenin sokakları estetik bir görünüme kavuştu.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Kent kimliği ve geleneksel dokunun yaşatılması öncelikli sokak sağlıklaştırma çalışmalarımız ile hem mahalle sakinlerimizi sağlıklı bir altyapıya kavuşturuyor, hem de konforlu ve modern, aynı zamanda Altınordu'muzun doğal güzelliği ile uyumlu estetik sokaklar ile mahallelerimiz yepyeni bir çehreye kavuşuyor. Şehrimizin tarihi sokakları başta olmak üzere, dokuya, siluete uygun modern aynı zamanda kent kimliği ve estetiği öncelikli çalışmalarımızla marka şehir hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Altınordu'muzu bölgesinin yıldızı parlayan şehri yapma kararlılığı ile çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Düz Mahalle esnafı ve vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, örnek bir çalışma olduğunu söylediler. - ORDU