Altınova'da başpehlivanlığı Hüseyin Gümüşalan kazandı - Son Dakika

Yalova'da düzenlenen 6. Hersek Yağlı Güreşleri organizasyonuna katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanı Hüseyin Gümüşalan altın kemerin sahibi oldu.

Yalova'nın Altınova ilçesinde yağlı güreş heyecanı yaşandı. Hersek Er Meydanı'nda 13 boyda gerçekleşen güreşler kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Düzenlenen yağlı güreş organizasyonuna 4 başpehlivan, 9 başaltı olmak üzere 50 sporcu katıldı. 6. Hersek Yağlı Güreşleri finalinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2 başpehlivanı Faruk Akkoyun ve Hüseyin Gümüşalan kozlarını paylaştı. Büyükşehir Belediyesi'nin iki başpehlivanın, zorlu rakiplerini yenerek birlikte finale kaldığı mücadeleyi kazanan isim Gümüşalan oldu. Başpehlivan Hüseyin Gümüşalan'a altın kemeri, Altınova ilçe protokolü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım taktı. - KOCAELİ