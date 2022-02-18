Altıntaş Gecek köyünde sabah namazı programı - Son Dakika

Kütahya'nın Altıntaş İlçe Müftülüğünce Gecek köyünde sabah namazı programı düzenlendi,

Gençlerinde katılım sağladığı buluşmada İlçe Müftüsü Muammer Borlu'nun, "İslamda Aile ve Aile Fertlerinin Birbirine Karşı Sorumlulukları" konulu sohbetinin ardından sabah namazı eda edildi. Zikir ve tesbihatların yapıldığı buluşma yoğun bir katılımla gerçekleşti. Katılım sağlayan cemaate kahvaltı ikramında bulunuldu. - KÜTAHYA