Üye Girişi
Altıntaş Gecek köyünde sabah namazı programı - Son Dakika

Altıntaş Gecek köyünde sabah namazı programı

18.02.2022 10:30
Altıntaş Gecek köyünde sabah namazı programı

Kütahya'nın Altıntaş İlçe Müftülüğünce Gecek köyünde sabah namazı programı düzenlendi,Gençlerinde katılım sağladığı buluşmada İlçe Müftüsü Muammer Borlu'nun, "İslamda Aile ve Aile Fertlerinin Birbirine Karşı Sorumlulukları" konulu sohbetinin ardından sabah namazı eda edildi.

Kütahya'nın Altıntaş İlçe Müftülüğünce Gecek köyünde sabah namazı programı düzenlendi,

Gençlerinde katılım sağladığı buluşmada İlçe Müftüsü Muammer Borlu'nun, "İslamda Aile ve Aile Fertlerinin Birbirine Karşı Sorumlulukları" konulu sohbetinin ardından sabah namazı eda edildi. Zikir ve tesbihatların yapıldığı buluşma yoğun bir katılımla gerçekleşti. Katılım sağlayan cemaate kahvaltı ikramında bulunuldu. - KÜTAHYA

Altıntaş Gecek köyünde sabah namazı programı
Altıntaş Gecek köyünde sabah namazı programı
Altıntaş Gecek köyünde sabah namazı programı

YORUMLAR
500

Altıntaş, Hisarcık, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Altıntaş Gecek köyünde sabah namazı programı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:29 Deva Partisi Kurucu üyesi Rojhat Ölmez'in sözünde bir araya geldiler! Kılıçdaroğlu ve Babacan'ın görüntüleri çok konuşuldu
10:18 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Nalan ve Cana için hesaplaşma vakti geldi mi?
10:16 Son dakika: Konut satışları ocak ayında artış gösterdi
10:07 Market denetimi yapan zabıta müdürü isyan etti: Fakire ekmek vermeyeceklerse onlara huzur yok burada
10:05 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filminin afişini paylaştı! Görenler ayırt edemedi
10:03 Dünyanın en uzun erkeği Sultan'ın "Birlikte başaralım" davetine Dünyanın en uzun kadını Rumeysa'dan olumlu yanıt geldi
10:00 Yasak Elma'ın ardından Talat Bulut Mahkum'da! Herkesin merak ettiği Sinyor'u canlandıracak!
09:40 Gülben Ergen, avukat sevgili haberlerine ateş püskürdü: Dava mahkeme uğraştırmayın beni
09:38 Ünlü sosyoloğun dolandırılma ayrıntıları! 'Vatana hizmet ediyorsun' demişler
09:07 Minik Kubilay'ın kalbi okulda oynarken durdu! Annenin feryadı: 11 yaşındaydı, nolur yalan olduğunu söyleyin!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 10:37:55. #1.12#
SON DAKİKA: Altıntaş Gecek köyünde sabah namazı programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement