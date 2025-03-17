Şehit Yaşar Çakır 6. yılında anıldı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır, şehadetinin 6. yılında Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Çayırbaşı köyündeki kabri başında dualarla anıldı.
2019 yılında, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki görevi esnasında Kuzey Irak'taki operasyonda Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır için şehadetinin 6. yılında Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı Köyü'nde anma programı düzenlendi.
AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, MHP Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Altıntaş Belediye Başkanı Hikmet Tunç, AK Parti Altıntaş İlçe Başkanı Menderes Aydın'ın katıldığı programda şehit Yaşar Çakır ve bütün şehitler için mevlit okutuldu, şehidin mezarı başında dua edildi. - KÜTAHYA
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