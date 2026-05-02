Alucra Belediye Başkanı Demirağ kalp krizi geçirdi - Son Dakika
Alucra Belediye Başkanı Demirağ kalp krizi geçirdi

Alucra Belediye Başkanı Demirağ kalp krizi geçirdi
02.05.2026 10:06  Güncelleme: 10:11
AK Partili Alucra Belediye Başkanı Faruk Demirağ, geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede tedavi altına alındı.

AK Partili Alucra Belediye Başkanı Faruk Demirağ, geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Alucra'dan Giresun istikametine seyir halindeyken Dereli mevkisinde fenalaşan Demirağ, durumu AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Gündüz'e bildirdi. Bunun üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Demirağ, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada gerçekleştirilen anjiyo ile tıkalı damarlarının açıldığı ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.

Alucra Belediyesinden yapılan açıklamada, Demirağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, "Başkanımızın sağlık durumunun iyi olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Süreci yakından takip ediyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Alucra Belediye Başkanı Demirağ kalp krizi geçirdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Alucra Belediye Başkanı Demirağ kalp krizi geçirdi - Son Dakika
