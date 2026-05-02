Alucra Belediye Başkanı Demirağ kalp krizi geçirdi

AK Partili Alucra Belediye Başkanı Faruk Demirağ, geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Alucra'dan Giresun istikametine seyir halindeyken Dereli mevkisinde fenalaşan Demirağ, durumu AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Gündüz'e bildirdi. Bunun üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Demirağ, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada gerçekleştirilen anjiyo ile tıkalı damarlarının açıldığı ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.

Alucra Belediyesinden yapılan açıklamada, Demirağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, "Başkanımızın sağlık durumunun iyi olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Süreci yakından takip ediyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - GİRESUN