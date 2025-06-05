Amasra'da Otellerin Doluluk Oranı Yüzde 90'ı Aşarak Bayramı Bekliyor - Son Dakika
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Yerel

Amasra'da Otellerin Doluluk Oranı Yüzde 90'ı Aşarak Bayramı Bekliyor

05.06.2025 18:54
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BARTIN - Amasra'da Kurban Bayramı öncesi otellerin doluluk oranı yüzde 90'ı geçti. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle dolup taşan ilçede, bayram için hazırlıklar tamamlandı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, bu yıl da on binlerce turisti ağırlamaya hazır olduklarını açıkladı.

Amasra'da otellerde doluluk oranı yüzde 90'ı aştı

BARTIN - Kurban Bayramı öncesinde Bartın'ın turistlik ilçesi olan Amasra'da otellerin doluluk oranı yüzde 90'ı aştı. On binlerce günibirlikçi tutisti ağırlamaya hazırlanan ilçede hazırlıklar tamamlandı.

Muhteşem doğası ve denizi ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Bartın'ın Amasra ilçesi, özellikle bayram ve yaz sezonu gibi dönemlerde tıka basa doluyor. Bu yılki kurban bayramında da onbinlerce turisti ağırlamaya hazırlanan Amasra'da tüm hazırlıklar tamamlandı.

Tatilcilerin rahat bir bayram geçirebilmeleri için çalışmaların yapıldığını anlatan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, " Otoparkından temizliğine yerel hizmetlere dahil birçok başlıkta hazırlıklarımızı tamamladık. Herkese iyi bayramlar diliyor, Amasra'ya davet ediyoruz. Geçen yıllardan aldığımız dersle hem hemşerilerimizi rahat ettirecek hem de misafirlerimize mahcup olmayacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Doğalgaz arzından kaynaklı kısmi bir konfor kaybımız olsa da, Batı Karadeniz'in turizm başkenti Amasra, bayramda tüm misafirlerini bekliyor" dedi.

Otellerin dolduğunu belirten Başkan Çakır, "Şuan bize ulaşan verilere göre yüzde doksanın üzerinde doluluk oranına sahibiz. Bu yılda coşkulu ve yoğun bir bayram geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Bayramlarda onbinlerce kişi ağırlandı

Amasra'da en son Ramazan bayramında 3 günlük tatil süresinde ilçeye 14 bin 600 araç giriş yaptığı ve 60 bin günübirlikçi turisstin ilçeye girdiği belirlenmişti. Amasra geçen yılki 4 günlük kurban bayramının ilk 3 gününde ise yaklaşık 100 bin kişiyi ağırlamıştı

Rus turistlerin akınına uğrayacak

Tarihi ve doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini gören ilçe, bu bayram Rus turist akınına da uğrayacak. Kruvaziyer turizm ile 2022 yılı Ağustos ayından bugüne gerçekleşen 71 seferde 88 bin 771 Rus turisti bölgeye getiren Astoria Grande gemisi, Kurban Bayramı'nın 3. gününde de ilçede olması bekleniyor. Bayramda 72.seferini gerçekleştirecek gemi ile ilçeye gelen Rust turistler sayısı 89 bin 500 kişiye ulaşması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Amasra'da Otellerin Doluluk Oranı Yüzde 90'ı Aşarak Bayramı Bekliyor - Son Dakika

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