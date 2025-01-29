Amasra'ya Türkiye Belediyeler Birliği'nden İş Makinesi Hibesi - Son Dakika
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Yerel

Amasra'ya Türkiye Belediyeler Birliği'nden İş Makinesi Hibesi

Amasra\'ya Türkiye Belediyeler Birliği\'nden İş Makinesi Hibesi

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ın girişimiyle Türkiye Belediyeler Birliği, Amasra'ya iş makinesi hibe etti. İş makinesi, bölgedeki sel felaketlerinde yaşanan eksikliği gidermek ve yerel hizmetlerde kullanılmak üzere teslim alındı.

29.01.2025 19:08  Güncelleme: 19:18
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Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Bartın'ın Amasra ilçesine iş makinesi hibe edildi.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ın girişim ve müracaatı ile Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Amasra'ya iş makinesi verildi. Başkan İmamoğlu'nun da katıldığı törenle Başkan Çakır tarafından teslim alınan iş makinesi ilçeye getirildi. Bölgede yaşanan sel felaketlerinde eksikliği yaşanan iş makinesi, belediyenin bölgede yaptığı çalışmaların yanında ilçe esnaf ve vatandaşlarının da hizmetinde kullanılabilecek.

Belediye araç filosuna iş makinesinin katılmasında destek verenlere teşekkür eden Başkan Çakır, "Türkiye Belediyeler Birliği, malum Türkiye'deki tüm belediyelerin aidatıyla kaynak kullanan bir kurum. Amasra Belediyesi olarak maalesef bugüne kadar istediğimiz kaynakları alamamıştık. Talepte bulunduk, yakından takip ettik konuyu. Kentimizin envanterinde bulunması gereken, büyük işleri yapabileceğimiz bu paletli iş makinesini İmamoğlu'nun da katıldığı törenle teslim aldık. Sel felaketlerinde bu iş makinesinin eksikliğini yaşadık. Büyük işlerde kiralayarak ya da kardeş büyükşehir belediyelerden dönemsel olarak temin ederek, işlerimizi görüyorduk. Bundan sonra bedeliyle esnaflarımız, müteahhitler için hem de belediyemiz işleri için artık envanterimizde bu iş makinemiz var" diye konuştu.

İş makinesi, yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere belediye otoparkına çekildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Amasra'ya Türkiye Belediyeler Birliği'nden İş Makinesi Hibesi - Son Dakika

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