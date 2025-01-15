Amasya Belediye Başkanı 35 Personel ile Yolları Ayırdı

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Haber: Rafet ÖZTÜRK

(AMASYA) - Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, 35 belediye personel ile yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıkladı. Sevindi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geldiğimiz son aşamada, bir aileden birden fazla kişinin çalıştığına dair tespitlerimizi tamamladık. Yaptığımız tespitler doğrultusunda, 35 çalışma arkadaşımızla kıdem ve ihbar tazminatlarını ödeyerek yollarımızı ayırma kararı aldık" dedi.

Amasya Belediye Başkanı Sevindi, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Belediyemizde bir aileden birden fazla kişinin çalıştığı ve seçim döneminde işe alımların yapıldığı hepimizin malumudur. Bu durum, hakkaniyetli olmayıp toplumun tüm kesimlerini de rahatsız etmektedir. Seçim döneminde hiç kimsenin ekmeği ile oynamayacağımızı söylemiştik. Ancak geldiğimiz son aşamada, bir aileden birden fazla kişinin çalıştığına dair tespitlerimizi tamamladık. Yaptığımız tespitler doğrultusunda, 35 çalışma arkadaşımızla kıdem ve ihbar tazminatlarını ödeyerek yollarımızı ayırma kararı aldık."