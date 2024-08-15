Amasya Belediye Başkanı Çocuklara Futbol Topu Hediye Etti

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Amasya'nın Suluova ilçesinde bir grup çocuk, parkta futbol oynarken toplarının kesilmesi üzerine soluk soluğa belediyeye gitti. Belediye Başkanı Rıfat Uzun, durumdan şikayetçi olan çocuklara futbol toplarından hediye etti.

Haklarını aramak için belediyeye gelen çocuklara "Sizin istediğiniz top olsun" diye konuşan Başkan Uzun, misafirlerinin yüzünü güldürdü. Uzun, o anların görüntülerini, "Top hiç kesilir mi? Çocuklarımızı üzmeyelim" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. - AMASYA