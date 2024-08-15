Amasya Belediye Başkanı Çocuklara Futbol Topu Hediye Etti - Son Dakika
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Amasya Belediye Başkanı Çocuklara Futbol Topu Hediye Etti

Amasya Belediye Başkanı Çocuklara Futbol Topu Hediye Etti

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir grup çocuk, parkta futbol oynarken toplarının kesilmesi üzerine belediyeye başvurdu. Belediye Başkanı Rıfat Uzun, çocuklara futbol toplarından hediye etti ve onların yüzünü güldürdü.

15.08.2024 10:00  Güncelleme: 10:03
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Amasya'nın Suluova ilçesinde bir grup çocuk, parkta futbol oynarken toplarının kesilmesi üzerine soluk soluğa belediyeye gitti. Belediye Başkanı Rıfat Uzun, durumdan şikayetçi olan çocuklara futbol toplarından hediye etti.

Haklarını aramak için belediyeye gelen çocuklara "Sizin istediğiniz top olsun" diye konuşan Başkan Uzun, misafirlerinin yüzünü güldürdü. Uzun, o anların görüntülerini, "Top hiç kesilir mi? Çocuklarımızı üzmeyelim" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Amasya Belediye Başkanı Çocuklara Futbol Topu Hediye Etti - Son Dakika

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