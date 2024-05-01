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RAFET ÖZTÜRK

(AMASYA) - Amasya'da 1 Mayıs İşçi Bayramı halaylarla kutlandı. KESK Dönem Sözcüsü Mustafa Ölgün, "Bizler emeğin sömürülmediği yüzde 1'in değil, yüzde 99'un mutlu yaşadığı herkesin güvenceli, mutlu yaşadığı insanca çalıştığı bir işinde kendi olduğu ekonomik krizlerin faturalarının vatandaşlara kesilmediği, grevlerin yasaklanmadığı, kimsenin eğitimden mahrum bırakılmadığı bir ülke istiyoruz" dedi.

Amasya'da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları Kunç Köprüde başlayarak Yavuz Selim Meydanında son buldu. Kutlamaya, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve CHP yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sloganlar ve alkışlar eşliğinde gerçekleşen yürüyüşün ardından Amasya Tertip Komitesi adına Eğitim-Sen Amasya Şube Başkanı ve KESK Dönem Sözcüsü Mustafa Ölgün konuştu. Ölgün, "Bizler emeğin sömürülmediği yüzde 1'in değil, yüzde 99'un mutlu yaşadığı herkesin güvenceli, mutlu yaşadığı insanca çalıştığı bir işinde kendi olduğu ekonomik krizlerin faturalarının vatandaşlara kesilmediği, grevlerin yasaklanmadığı, kimsenin eğitimden mahrum bırakılmadığı bir ülke istiyoruz. Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, barışın hakim olduğu bir dünya için omuz omuza verelim. Birlik, mücadele ve dayanışma günümüz 1 Mayıs kutlu olsun. Bayram havasında kutladığımız 1 Mayıs tüm işçilerimizin birlik, beraberlik ve dayanışma günüdür." dedi.