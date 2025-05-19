Amasya\'da 19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Amasya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Amasya Spor Salonundaki kutlama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Önder Bakan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ve Belediye Başkanı Turgay Sevindi halkın bayramını kutladı.

Günün anlamına ilişkin konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs 1919 tarihi ecdadımızın imkansızlıklar içinde dahi büyük bir iman ve inançla diriliş ruhunu yeniden canlandırmasının bir sembolüdür" dedi.

Yurt çapında düzenlenen yarışmalarda şampiyon olan sporculara ödüllerinin verildiği törende, güreş, jimnastik ve tekvando branşlarında sporcuların gösterileri izleyicilere görsel şölen sundu. Bayrakların dalgalandığı halk oyunları gösterisi de programın dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı. - AMASYA