Türkiye'de en fazla hafız yetiştiren şehirlerin başında gelen Amasya'da, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık eğitimini tamamlayan 642 genç için icazet töreni düzenlendi.

'Hafızlar diyarı' diye anılan Amasya'daki programda genç hafızlar salona tekbirler eşliğinde girdi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende Reis-ül Kurra Vekili Hamza Gökçe dua etti, ardından hafızlara icazet belgeleri verildi. Genç hafızlar, kendilerini yetiştiren hocalarına teşekkür etti.

"Kur'an her zaman bülbüller tarafından okunsun"

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı, evlatlarını hafızlık eğitimleri için Diyanet İşleri Başkanlığı'na emanet eden ailelere şükranlarını sundu. Kazancı, "Bu memlekette ezanlar dinmesin, bayrak inmesin, Kur'an her zaman bülbüller tarafından okunsun düşüncesiyle Allah'ın verdiği nimet ve ekonomik imkanları hafızlık Kur'an kurslarına, dini müesseselere seferber eden çok kıymetli hayır ehli işadamı kardeşlerim Allah sizin birinizi bin eylesin" dedi.

Kazancı, hafız olan gençlere de seslendi: "Siz bugünden sonra canlı bir Kur'an'sınız. Oturduğunuzda, konuştuğunuzda Kur'an'a yakışır konuşmalısınız"

Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen programa Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Amasya Müftüsü İbrahim Yavuz ve diğer yetkililer katıldı.