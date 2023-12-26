 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Amasya'da 7 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili inceleme talebi - Son Dakika
Üye Girişi

Amasya'da 7 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili inceleme talebi

Amasya'da bir yıl önce boğaz ağrısı şikayetiyle semt polikliniğinde tedavi gören 7 yaşındaki Melis Kıymet'in ölümüyle ilgili annesi, incelemenin yeniden yapılmasını istiyor. Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından poliklinik çalışanlarının ifadesi alındı ve kamera kayıtları incelendi. Anne, hukuki sürecin başlatılmasını ve soruların cevaplanmasını talep ediyor.

Amasya\'da 7 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili inceleme talebi
26.12.2023 - 19:00,
Abone Ol

Amasya'da bir yıl önce boğaz ağrısı şikayetiyle semt polikliniğinin acil servisinde tedavisinin peşinden fenalaşarak hayatını kaybeden 7 yaşındaki Melis Kıymet'in acılı annesi kızının ölümüyle ilgili incelemenin yeniden yapılmasını istiyor. Anne Nuran Zehra Kıymet, "Soruşturmanın alanındaki hekimlerce yeniden sil baştan yürütülmesini istiyorum. Anne yüreğim rahat etsin" dedi.

Babası tarafından 30 Aralık 2022 günü Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği'ne götürülen ilkokul 2. sınıf öğrencisi Melis Kıymet, burada uygulanan serum tedavisinin ardından rahatsızlandı. Durumu ağırlaşan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz çocuk ertesi gün son yolculuğuna uğurlandı.

Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından poliklinik çalışanlarının ifadesi alındı. Kamera kayıtları incelendi. Yapılan müdahale ve tedavi değerlendirildi. Anne Nuran Zehra Kıymet, "Hukuki anlamda bir itirazda bulunduk. Soruşturma izni verilerek sorulara cevap bulunsun. Hukuk karar versin. Anne olarak benim yüreğim rahat etsin" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sağlık Bakanlığı, Amasya, Soruşturma, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Amasya'da 7 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili inceleme talebi - Son Dakika


20:26
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi TBMM'de kabul edildi Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi TBMM'de kabul edildi
19:59
Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:29
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi
18:07
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı' eğitimlerine başladı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
17:55
Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26
İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25
Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi

Son Dakika
19:59 Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:07 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
18:29 İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi
17:55 Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26 İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25 Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi
17:21 İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'de kalıcı ateşkes için 3 koşul sundu
17:04 MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
17:03 Skandal nedeni sorguda itiraf etti! Cezaevinden çıkan adam, hayat kadınlarını öldürmeye kaldığı yerden başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 20:36:36. #1.11#
SON DAKİKA: Amasya'da 7 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili inceleme talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement