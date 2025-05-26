Amasya'da 8. Merzifon Kitap Fuarı Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Amasya'da 8. Merzifon Kitap Fuarı Büyük İlgi Gördü

26.05.2025 00:26  Güncelleme: 00:38
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Merzifon Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Merzifon Kitap Fuarı, 16-25 Mayıs tarihleri arasında yaklaşık 50 bin kitapseverin katılımıyla gerçekleştirildi. Fuar, bölgeden gelen yazarların katılımıyla zenginleşti.

Haber: Rafet ÖZTÜRK

(AMASYA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde belediye tarafından organize edilen 8. Merzifon Kitap Fuarı'na kitapseverler ilgi gösterdi. Fuar, kentten ve çevre illerden 50 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Merzifon Belediyesi tarafından "Kitap herkesi buluşturur" sloganıyla 8. Merzifon Kitap Fuarı düzenlendi. 16-25 Mayıs tarihleri arasında hem kentten hem de çevre illerden yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda kitapseverler yazarlarla da bir araya gelme fırsatı buldu.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, kitap fuarına ilişkin şunları söyledi:

"Gerçekten muhteşem bir fuarı, Merzifonlu yurttaşlarımızın ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz. Bölge insanımızı, Amasya'dan, Çorum'dan, Osmancık'tan, Tokat'tan, Zile'den, Havza'dan, çevre illerimizden o kadar çok kitapsever geldi ki inanılmaz keyif aldım. Bizim sloganımız zaten şu 'Kitap herkesi buluşturur.' Şunu gururla söylüyorum, ilçemizde kitap okuma oranı düzenlediğimiz kitap fuarları sayesinde arttı. Bu müstesna çalışmada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm kitapseverlere bizi bu mesaimizde yalnız bırakmadıkları için şükranlarımızı sunuyorum."

Amasya Merzifon Belediyesi'nin düzenlediği 8. Merzifon Kitap Fuarı'na 200'e yakın şair ve yazar, 100 civarında yayınevi, çok sayıda gazeteci, haber sunucusu, öğretmen, tarihçi, oyuncu ve siyasetçi katıldı.

Kaynak: ANKA

Merzifon Belediyesi, Merzifon, Amasya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Amasya'da 8. Merzifon Kitap Fuarı Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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