Amasya'da Çiftçilerin Zor Bayramı

Amasya'da Yeşilırmak'ta yaşanan taşkın nedeniyle sular altında kalan arazilerindeki fideler zarar gören çiftçiler bayramı buruk şekilde geçirecek. Binlerce kök bitkinin hasadını yapamadan felaketle karşılaşmasına rağmen umudunu kaybetmeyen 70 yaşındaki çiftçi Fehmi Sığırcı, "Kurban olduğum Yaradan neylerse güzel eyler. Allah'ım ağız tadıyla bayramı geçirmeyi nasip etsin. Canımıza bir şey olmadı. Bu afet Allah'tan geldi. Boynumuz kıldan ince" dedi.

16 Mayıs'ta ildeki 13 köy, 1 belde ve 1 mahalledeki zarara yol açan taşkında 5 bin salatalık fide salatalık ve 13 bin domates fidesi çekilen sel sularının geride bıraktığı balçığın içinde çürüyen evli, 3 çocuk ve 7 torun sahibi Fehmi Sığırcı, bu durumla ömründe ikinci defa karşılaştığını belirtti.

"Kalan 4 bin kök salatalığı yetiştirerek rızkımızı kazanmaya çalışacağız"

Kurban Bayramı öncesi umut aşılayan emektar çiftçi, "1,5 dönümlük alanda ekili 4 bin kök salatalığı yetiştirerek rızkımızı kazanmaya çalışacağız. Ürünleri söküp toprağı yeniden işledikten sonra güzlük salatalık ve kışlık maydanoz ekmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"Çeşmeler kurumuştu, bereket yağdı"

Tam doluluğa ulaşan Tokat'taki Almus Barajı'ndan taşan suyun Yeşilırmak nehrine eklenmesi sonrası kamu kurumlarına ait ekiplerin yeni bir taşkın olmaması için iş makinalarıyla geç saatlere kadar çalıştıklarını anlatan Sığırcı, "Irmak bu haliyle akışı sürdürürse en ufak sıkıntı olmaz. Ama yağışlar sürüp çoğalırsa risk olabilir. Dağın tepesindeki taşın üstünde biten ota ömür veren de Yaradan. Irmağın kenarında biten ota da ömür veriyor. Biz nefsimizi düşünmeyeceğiz. Yağmur yağdı. Bereket yağdı. Kırlarda çeşmeler kurumuştu. Ama şu anda sular derelere sığmıyor" şeklinde konuştu.

"İmkan tanınırsa çiftçi rahat nefes alır"

Geçen yıl yaptırdığı yeni evinin kalan borcunu ödemeyi planlarken felaketi yaşadıklarına değinen Sığırcı, "Görevliler gelip hasar tespit çalışması yaptı. Bir imkan tanınırsa çiftçi rahat bir nefes alır. Zorlanmadan üretimini bıraktığı yerden devam ettirir" ifadelerini kullandı. - AMASYA