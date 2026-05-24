Amasya'da Çiftçilerin Zor Bayramı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya'da Çiftçilerin Zor Bayramı

24.05.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da taşkın nedeniyle fideleri zarar gören çiftçiler bayramı buruk geçiriyor. Umutlarını kaybetmiyorlar.

Amasya'da Yeşilırmak'ta yaşanan taşkın nedeniyle sular altında kalan arazilerindeki fideler zarar gören çiftçiler bayramı buruk şekilde geçirecek. Binlerce kök bitkinin hasadını yapamadan felaketle karşılaşmasına rağmen umudunu kaybetmeyen 70 yaşındaki çiftçi Fehmi Sığırcı, "Kurban olduğum Yaradan neylerse güzel eyler. Allah'ım ağız tadıyla bayramı geçirmeyi nasip etsin. Canımıza bir şey olmadı. Bu afet Allah'tan geldi. Boynumuz kıldan ince" dedi.

16 Mayıs'ta ildeki 13 köy, 1 belde ve 1 mahalledeki zarara yol açan taşkında 5 bin salatalık fide salatalık ve 13 bin domates fidesi çekilen sel sularının geride bıraktığı balçığın içinde çürüyen evli, 3 çocuk ve 7 torun sahibi Fehmi Sığırcı, bu durumla ömründe ikinci defa karşılaştığını belirtti.

"Kalan 4 bin kök salatalığı yetiştirerek rızkımızı kazanmaya çalışacağız"

Kurban Bayramı öncesi umut aşılayan emektar çiftçi, "1,5 dönümlük alanda ekili 4 bin kök salatalığı yetiştirerek rızkımızı kazanmaya çalışacağız. Ürünleri söküp toprağı yeniden işledikten sonra güzlük salatalık ve kışlık maydanoz ekmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"Çeşmeler kurumuştu, bereket yağdı"

Tam doluluğa ulaşan Tokat'taki Almus Barajı'ndan taşan suyun Yeşilırmak nehrine eklenmesi sonrası kamu kurumlarına ait ekiplerin yeni bir taşkın olmaması için iş makinalarıyla geç saatlere kadar çalıştıklarını anlatan Sığırcı, "Irmak bu haliyle akışı sürdürürse en ufak sıkıntı olmaz. Ama yağışlar sürüp çoğalırsa risk olabilir. Dağın tepesindeki taşın üstünde biten ota ömür veren de Yaradan. Irmağın kenarında biten ota da ömür veriyor. Biz nefsimizi düşünmeyeceğiz. Yağmur yağdı. Bereket yağdı. Kırlarda çeşmeler kurumuştu. Ama şu anda sular derelere sığmıyor" şeklinde konuştu.

"İmkan tanınırsa çiftçi rahat nefes alır"

Geçen yıl yaptırdığı yeni evinin kalan borcunu ödemeyi planlarken felaketi yaşadıklarına değinen Sığırcı, "Görevliler gelip hasar tespit çalışması yaptı. Bir imkan tanınırsa çiftçi rahat bir nefes alır. Zorlanmadan üretimini bıraktığı yerden devam ettirir" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Çiftçilik, 3. Sayfa, Ekonomi, Amasya, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Amasya'da Çiftçilerin Zor Bayramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nin tahliyesi için polisler harekete geçti
CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için polisler harekete geçti
10:38
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için talimat verildi
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 11:46:16. #7.13#
SON DAKİKA: Amasya'da Çiftçilerin Zor Bayramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.