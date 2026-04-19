Amasya'da Eğitimciler Güvenlikleri İçin Eylem Yaptı: "Ölmek İstemiyoruz"

Haber: Rafet ÖZTÜRK

(AMASYA) - Amasya'da eğitimciler, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda gerçekleştirilen saldırıları protesto etti, eğitim kurumlarında güvenliğin sağlanmasını istedi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda peş peşe yaşanan acı olaylar, Amasya'da Eğitim Sen Amasya Şubesi "Yaşam İçin Yürüyoruz" çağrılı yürüyüşle protesto edildi. Eylem sırasında okullarında can güvenliğinin sağlanmasını isteyen eğitimciler, "Artık yeter. Ölmek istemiyoruz" dedi.

12 Haziran Stadyumu yanında başlayan yürüyüşe sendika üyelerinin yanı sıra CHP Amasya İl Başkanı İlker Küp, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, CHP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Önder ve bazı partililer de destek verdi. Katılımcılar sloganlar eşliğinde Yavuz Selim Meydanı'na kadar yürüdü.

Eğitim Sen Amasya Şube Başkanı Mustafa Ölgün, burada yaptığı konuşmada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıların toplumda derin bir acı ve infial oluşturduğunu belirtti.

Bu saldırıların, eğitim ortamlarında giderek artan şiddet sorununu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Ölgün, bu durumun yalnızca güvenlik meselesi olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti. Şiddetin toplumsal, ekonomik ve politik sorunların yansıması olduğunu vurgulayan Ölgün, gençlerin geleceksizliğe sürüklendiği ortamın bu sonuçları doğurduğunu dile getirdi.

Eğitimde yaşanan sorunların görmezden gelinemeyeceğini ifade eden Ölgün, okulların güvenli yaşam alanları olması gerektiğini belirterek, şiddetin normalleştirilmesine karşı durulması gerektiğini söyledi.

Konuşmasında eğitim politikalarını da eleştiren Ölgün, artan şiddet olaylarının temelinde ekonomik kriz, yoksulluk ve sosyal eşitsizliklerin bulunduğunu ifade etti. Eğitim Sen Amasya Şubesi olarak 15-17 Nisan arasında iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini hatırlatan Ölgün, amaçlarının şiddete karşı yaşamı savunmak olduğunu söyledi.