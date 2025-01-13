Amasya'da Göçük: İki Vatandaş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Amasya'da Göçük: İki Vatandaş Hayatını Kaybetti

Amasya\'da Göçük: İki Vatandaş Hayatını Kaybetti

Amasya'nın Uygur köyünde su kuyusu açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte, iki kişi hayatını kaybetti. Ekipler, olay yerine hızlıca sevk edilerek kurtarma çalışmaları yaptı ancak, Aytekin Er ve Sezgin Eser'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenaze törenine Vali ve diğer yetkililer katıldı.

13.01.2025 13:54  Güncelleme: 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da köyde su kuyusu açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalarak hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Dün, Amasya merkeze bağlı Uygur köyünde vatandaşların kendi özel arazisinde su kuyusu açma çalışmaları sırasında saat 16.50'de göçük meydana geldi. Göçükte Aytekin Er (56) ve Sezgin Eser (34) toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şahısları canlı kurtarmak için ekipler adeta zamanla yarıştı. Ekiplerin iş makinesi yardımı ile yaptığı çalışma sonucunda iki vatandaşın yan yana cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu toprak altından çıkarılan cenazeler, hastane morguna kaldırıldı.

2 çocuk babası Er ile 1 çocuğu bulunan Eser için Uygur Köyü Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Vatandaşlar, kılınan cenaze namazlarının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Amasya Valisi Önder Bakan, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi de katıldı. Vali Bakan, ailelerin acısını paylaşarak başsağlığı diledi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, amasya, Yerel, Yaşam, Uygur, Son Dakika

Son Dakika Yerel Amasya'da Göçük: İki Vatandaş Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:46:11. #1.12#
SON DAKİKA: Amasya'da Göçük: İki Vatandaş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.