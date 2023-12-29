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Amasya'da HEM kurslarında eller şehitler için semaya kalktı - Son Dakika
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Amasya'da HEM kurslarında eller şehitler için semaya kalktı

Amasya'nın Taşova ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan merkez ve köylerdeki Kur'an-ı Kerim okuma ve öğrenme kurslarında, şehit olan 12 asker ve bu vatan için toprağa düşmüş tüm şehitler için dua edildi.

Amasya\'da HEM kurslarında eller şehitler için semaya kalktı
29.12.2023 - 16:44,
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Amasya'nın Taşova ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan merkez ve köylerdeki Kur'an-ı Kerim okuma ve öğrenme kurslarında, şehit olan 12 asker ve bu vatan için toprağa düşmüş tüm şehitler için dua edildi.

Taşova Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan 14 adet Kur'an-ı Kerim okuma ve öğrenme kursunda, kursiyer öğrenciler şehitler için dua etti. Merkez de bulunana iki kursun yanı sıra, Yolaçan, Esençay, Şahinler, Dereli, Geydoğan, Tekke, Dörtyol, Çambülü, Karabük, Umutlu, Gemibükü, Kırkharman köylerinde yetişkinlere yönelik açılan toplam 14 Kur'an-ı Kerim okuma ve öğrenme kursunda hafta boyunca şehitler için hatimler yapıldı. Taşova Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Saffet Bol ise, yapılan çalışmalarda emeklerinden dolayı kurslarda görevli usta öğreticilere, kursiyerlere ve dışarıdan destek olan teşekkür etti. - AMASYA

Kaynak: İHA
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