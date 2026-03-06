Amasya'da Kadın Nüfus Oranı ve Evlenme İstatistikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya'da Kadın Nüfus Oranı ve Evlenme İstatistikleri

Amasya\'da Kadın Nüfus Oranı ve Evlenme İstatistikleri
06.03.2026 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da kadın nüfus oranı %49,71. Ortalama ilk evlenme yaşı kadınlar için 26,0 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü İstatistikle Kadın, 2025 bülteninden yararlanarak "İstatistiklerle Kadın, 2025 Amasya" konulu bülten hazırladı. Amasya nüfusunun yüzde 49,71'ini kadınlar oluşturuyor.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla, kadın nüfus 43 milyon 32 bin 734 kişi, erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434 kişi oldu. Toplam nüfusun yüzde 49,98'ini kadınlar, yüzde 50,02'sini ise erkekler oluşturdu. Amasya nüfusunun (342 bin 242 kişi) yüzde 50,29'unu (172 bin 102 kişi) erkek nüfus ve yüzde 49,71'ini (170 bin 140 kişi) kadın nüfus oluşturdu. Kadın nüfus oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla Ankara (yüzde 50,73), Nevşehir (yüzde 50,71), Kütahya (yüzde 50,68), Isparta (yüzde 50,66), Elazığ (yüzde 50,62) olup en düşük olduğu iller de Hakkari (yüzde 47,71), Tunceli (yüzde 47,79), Ardahan (yüzde 47,94), Bitlis (yüzde 48,23) ve Şırnak (% 48,23) oldu. Amasya yüzde 49,71 kadın nüfus oranı ile 81 il arasında 50. sırada yer aldı.

Amasya'da kadın nüfus oranının en yüksek olduğu ilçe Hamamözü

Amasya iline bağlı 7 ilçe kadın nüfuslarına göre incelendiğinde kadın nüfus oranının en yüksek olduğu ilçenin Hamamözü (yüzde 51,79) olduğu görüldü. Hamamözü'nü sırasıyla, Taşova (yüzde 50,71), Merzifon (yüzde 50,57), Suluova (yüzde 50,35), Merkez (yüzde 49,01), Göynücek (yüzde 48,92) ve Gümüşhacıköy (yüzde 48,90) ilçeleri takip etti.

Amasya'da kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı 26,0 oldu

Türkiye de ortalama ilk evlenme yaşı, 2025 yılında erkekler için 28,5, kadınlar için 26,0 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 yaş olarak gerçekleşti. Amasya'da ise ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 28,1, kadınlar için 26,0 ve ilk evlenme yaş farkı 2,1 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il 3,8 yaş ile Kars oldu. Bu ili 3,7 yaş ile Ağrı, Ardahan ve Muş izledi. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu iller ise 1,9 yaş ile Kastamonu oldu. Kastamonu'yu 2,0 yaş ile Ankara ve Karabük izledi.

Amasya'da kaba boşanma hızı binde 2,18 oldu

Türkiye genelinde kaba boşanma hızı binde 2,26 olurken Amasya'da kaba boşanma hızı binde 2,18 oldu. Kaba boşanma hızının 2025 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,28 ile İzmir oldu. Bu ili binde 3,21 ile Antalya ve binde 3,14 ile Denizli izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,51 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,52 ile Şırnak, binde 0,63 ile Bitlis izledi. Amasya binde 2,18 ile iller sıralamasında 39. sırada yer aldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Amasya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Amasya'da Kadın Nüfus Oranı ve Evlenme İstatistikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Amerika’da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor
Donald Trump duymasın İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
Ukrayna, Karadeniz’de Rusya’yı vurdu Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'yı vurdu
Trump, Hamaney’in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
Hindistan’da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu Hindistan'da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu

17:04
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
17:04
Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya
Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya
16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
16:26
Operasyonun detayları: Hamaney’i ’mavi serçe’ hayattan kopardı
Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 17:35:51. #.0.4#
SON DAKİKA: Amasya'da Kadın Nüfus Oranı ve Evlenme İstatistikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.