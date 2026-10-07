Amasya'da karnına top isabet eden çocuğa okul müdürü müdahale etti, anlar kamerada - Son Dakika
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Amasya'da karnına top isabet eden çocuğa okul müdürü müdahale etti, anlar kamerada

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Amasya\'da karnına top isabet eden çocuğa okul müdürü müdahale etti, anlar kamerada
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Amasya Yavuz Selim Ortaokulu bahçesinde ders bitiminden 2 saat sonra oynayan 3 çocuktan birinin karnına arkadaşının şutladığı top çarptı. Yere yığılan çocuğa, okulu kapatıp evine gitmekte olan okul müdürü Ramazan Mutlu müdahale etti; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Amasya'da okul bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan çocuğun karnına yakın mesafeden futbol topu çarptı. Yerde hareketsiz yatan çocuğun yardımına o sırada okul binasını kapatıp evine gitmekte olan okul müdürü yetişti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Okulu kapatırken fark etti

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkez Yavuz Selim Ortaokulu bahçesinde derslerin bitiminden 2 saat sonra 3 çocuk oyun oynarken birinin karnına arkadaşının yakın mesafeden şutladığı top çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan çocuğun yardımına o esnada okulu kapatıp evine doğru gitmekte olan okul müdürü Ramazan Mutlu yetişti. Yerde yatan çocuğa müdahale eden Mutlu, başından ayrılmayarak düzelene kadar durumunu takip etti. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Prof. Dr. Tekcan, müdahaleyi değerlendirdi

Görüntüleri izleyen Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Akın Tekcan, olayda vücuda sert bir cismin çarpmasıyla doku ve organların zarar görmesi durumu olan künt travma yaşandığını söyledi. İlk yardımdaki temel uygulamalardan bir tanesinin kazazedenin yanına gidildiğinde önce durumun gözlemlenmesi olduğunu anlatan Tekcan, "Bak, dinle, hisset yapılması gerekir. Kişinin bilinç ve solunum durumunu değerlendirmek gerekir. Buradaki görüntüde de öğretmenimiz çocuğumuzun bilinç durumunu değerlendiriyor. Akşam 6'ya doğru olmasına rağmen okul müdürünün orada bulunması ve çocuğa yardım etmesi güzel bir durum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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