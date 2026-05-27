Amasya\'da Kurban Bayramı Coşkusu

Amasya'nın simge mekanlarından Sultan II. Bayezid Camii'nde Kurban Bayramı namazı kılındı.

Amasyalılar, Kurban Bayramı namazı için kentteki camilere akın etti. Şehzadeler şehrinin simge yerlerinden Sultan II. Bayezid Camii'nde de yoğunluk oluştu. Vatandaşlar camide bayram namazını kılarak bayramlaştı.

Ellerin semaya kalkarak dualar edildiği namaza katılan Amasya Valisi Önder Bakan ve protokol üyeleri de vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Bakan, "İçinde barındırdığı paylaşma ve yardımlaşma ruhuyla Kurban Bayramı bizleri birbirimize daha da yakınlaştırmaktadır. Bu mübarek günlerde başta yaşlılarımız, engellilerimiz, yetim ve öksüzlerimiz olmak üzere toplumumuzun tüm kesimleriyle dayanışma içerisinde olmak, bayramın manevi iklimi ile sevincini hep birlikte teneffüs etmek en önemli önceliğimiz olmadır" dedi. - AMASYA