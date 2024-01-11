Amasya\'da lise öğrencileri Regaip Kandili dolayısıyla helva dağıttı

Amasya'da lise öğrencileri Regaip Kandili dolayısıyla okulda helva yapıp cami önünde halka dağıttı.

Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, pansiyonda görev yapan aşçılarla el ele verip helva hazırladı. Kazanlarda un, yağ ve şekerin karışımıyla oluşturulan helvalar paketlenip akşam Hz. Ömer Camii önünde kandil programından çıkan vatandaşlara ikram edildi.

Regaip Kandilinin İslam alemine hayırlar getirmesini dileyen öğrencilerden Salih Solak, helvaları paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İki yıldır her kandil akşamı farklı camilerde helva ve kandil simidi dağıttıklarını anlatan okul müdürü Niyazi Şişik de, "İyilikle yarışan bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen ve helvalardan yiyen vatandaşlar öğrencilere teşekkür etti. - AMASYA