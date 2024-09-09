Amasya'da Veliler Öğretmen Değişikliğine Protesto Düzenledi - Son Dakika
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Yerel

Amasya'da Veliler Öğretmen Değişikliğine Protesto Düzenledi

Amasya'da bir okuldaki veliler, çocuklarının 4. sınıfa geçerken öğretmenlerinin değiştirilmesini protesto etti. Veliler, okul bahçesinde öğrencilerle birlikte sınıfa girmeyerek tepkilerini dile getirdi.

09.09.2024 23:24
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Amasya'da öğretmenleri değişen öğrenciler ve velilerinden okul bahçesinde protesto

AMASYA - Amasya'da 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte bir okuldaki veliler, 4. sınıfa geçen çocuklarının öğretmenlerinin değiştirilmesini protesto etti. Veliler, okul bahçesinde öğrencilerle birlikte sınıfa girmeyerek tepkilerini dile getirdi.

Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu'nda veliler, 3 yıl boyunca çocuklarına eğitim veren öğretmenin 4. sınıfa geçerken değiştirilmesinin çocuklarını etkileyeceğini ve mağdur olduklarını kaydederek öğretmenlerini tekrar istediklerini belirttiler. Okul bahçesinde velileri ile birlikte toplanan öğrenciler, "Öğretmenimizi isteriz" yazılı kağıtları okul duvarına yapıştırıp sloganlar attılar.

Öğretmenleri başka bir okula verildiğinden dolayı yarı yolda bırakıldıklarını söyleyen velilerden Selin Gencel, "Öğretmenimiz kadrolu olmadığı ve ataması geldiği için 4. sınıfta bizi yarı yolda bıraktırdılar. Okulların açılmasına bir hafta kala başka bir okula, Suluova ilçesine verdiler. Milli Eğitim Müdürlüğüne gittik, müdürle görüşemedik. Bizimle müdür yardımcısı görüştü. Kendisi görüşmek istemedi. Bizim de tepkimiz böyle oldu. Öğretmenimizi geri istiyoruz. Bu çocuklar 1. sınıf öğrencisi değil, hepsi 4. sınıf öğrencisi ve aklı yerinde çocuklar. Bu sene son senemiz. Son senemiz niye heba olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Güncel, Amasya, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Amasya'da Veliler Öğretmen Değişikliğine Protesto Düzenledi - Son Dakika

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