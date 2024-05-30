Amasya'da Semt Pazarında Kaybolan Altın Kesesi Bulundu - Son Dakika
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Yerel

Amasya'da Semt Pazarında Kaybolan Altın Kesesi Bulundu

Amasya\'da Semt Pazarında Kaybolan Altın Kesesi Bulundu

Amasya'da semt pazarında kaybolan altın kesesini 40 yıllık pazarcı esnafı Hasan Kalburcu buldu. Durumu zabıta ekiplerine bildirip sahibine teslim edilmesini sağladı.

30.05.2024 10:35  Güncelleme: 10:39
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Amasya'da semt pazarında kaybolan altın kesesini 40 yıllık pazarcı esnafı Hasan Kalburcu buldu. Günün sonunda satamadığı ürünleri toplarken tezgahındaki limonların arasına düşen altın kesesini fark eden 53 yaşındaki Kalburcu, durumu zabıta ekiplerine bildirip sahibine teslim edilmesini sağladı.

İstasyon Semt Pazarında alışveriş yaparken altın kesesini düşürdüğünü fark eden bir vatandaş, aramalarına rağmen bulamayınca durumu Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Durum yapılan anonsla pazarcı esnaflarına ve vatandaşlara duyuruldu.

O anonsu Hasan Kalburcu da işitti. Çevresine bakıp göremeyince işine devam etti. Günün sonunda satamadığı ürünleri toplarken tezgahındaki limonların arasındaki altın kesesini fark eden evli ve bir çocuk babası Kalburcu, durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Açılan kesenin içindeki yaklaşık 35 bin lira değerindeki iki altının sahibine teslim edilmesini sağladı.

Çocukluğundan bu yana pazarcılık yaparak ailesinin geçimini sağlayan Kalburcu, "Helalimizle kazanmanın derdindeyiz. Haksız bir kazanca Allah el sürdürmesin" dedi. Amasya Pazarcılar Derneği Başkanı Tolga Güven de, üyelerini kutlayarak onunla gurur duyduklarını söyledi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Amasya'da Semt Pazarında Kaybolan Altın Kesesi Bulundu - Son Dakika

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