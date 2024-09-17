Amasya\'da Sosyal Hizmet Denetimi

Yerel

Amasya'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlar denetlendi. Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri denetimlerle kuruluşları yakından inceledi.

Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara yapılan denetimlerle eksiklikler daha hızlı tespit edilerek hizmet kalitesinin yakından takip edilmesi amaçlandı. Hassas gruplara verilen hizmetin kalitesinin artırılması için gerçekleştirilen denetimler sırasında kurumların fiziksel şartları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve hizmet kalitesi gibi birçok detay mercek altına alındı.

Ekipler, vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi niteliklerinin artırılması noktasında görevlilere uyarılarda bulundu. - AMASYA