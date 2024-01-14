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Amasya'da Su Atan Şelalesi Buz Tutarak Görsel Şölen Oluşturdu - Son Dakika
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Amasya'da Su Atan Şelalesi Buz Tutarak Görsel Şölen Oluşturdu

Amasya'da hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle birlikte Ermiş köyü yakınlarındaki Su Atan Şelalesi buz tuttu. Şelalenin 30 metre yükseklikteki kaya üzerinden akan suyun donmasıyla oluşan buz sarkıtları, görsel bir şölen oluşturdu. Ziyaretçiler, cep telefonu kameralarıyla bu doğal güzelliği görüntüledi. Ayrıca, Altan ve Ercan Eftelioğlu kardeşler, beraberlerinde getirdikleri ekmekleri kuşlar ve yaban hayvanları için doğaya bıraktı.

14.01.2024 - 15:21,
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Amasya'da Su Atan Şelalesi buz tuttu

AMASYA - Amasya'da hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düşünce Ermiş köyü yakınlarındaki Su Atan Şelalesi buz tuttu.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü Amasya'da şehri zirveden gören Ermiş köyü yakınlarında bulunan Su Atan Şelalesi dondu. 30 metre yükseklikteki kaya üzerinden akan suyun donmasıyla buz sarkıtları oluştu.

Şelaleyi ziyaret edenler görsel güzellik oluşturan buz sarkıtlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Altan ve Ercan Eftelioğlu kardeşler beraberinde götürdükleri ekmekleri de kuşlar ile yaban hayvanların beslenmesi için doğaya bıraktı.

Amasya\'da Su Atan Şelalesi Buz Tutarak Görsel Şölen Oluşturdu
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Amasya'da Su Atan Şelalesi Buz Tutarak Görsel Şölen Oluşturdu - Son Dakika
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