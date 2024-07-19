Amasya'da Sultan II. Bayezid Camii'nde Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Amasya'da Sultan II. Bayezid Camii'nde Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi

Amasya\'da Sultan II. Bayezid Camii\'nde Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi

Amasya'da Sultan II. Bayezid Camii'nin bahçesinde çocuklara yönelik kitap okuma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Amasya Valisi Yılmaz Doruk ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da katıldı. Etkinlikte çocuklar kitaplardan okunan bilgileri paylaşarak birlikte vakit geçirdi. Ayrıca etkinlikte bağımlılık temalı karikatür sergisi de düzenlendi ve sosyal medya kullanımı ile çevre konusunda farkındalığın artırılması amaçlandı. İl Müftüsü Ayvaz, camilere ve Yaz Kur'an kurslarına gelen çocuklara yönelik etkinlikleri önemsediklerini belirtti ve bağımlılıklardan uzaklaşmayı hedeflediklerini söyledi. Etkinliğin sonunda çocuklara simit ve meyve suyu ikram edildi.

19.07.2024 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da Sultan II. Bayezid Camii'nin bahçesinde çocuklara yönelik kitap okuma etkinliği düzenlendi. Onlarca çocuk, kitaplardan okunan bilgileri paylaşarak birlikte vakit geçirdi. Etkinliğe Amasya Valisi Yılmaz Doruk ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da katıldı.

"İnternetten uzağım, cami ve kitaptır sığınağım" başlıklı projede Yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklara yönelik kitap okuma etkinliği ve bağımlılık temalı karikatür sergisi düzenlendi. Etkinlikte sosyal, kültürel ve dini bilgilerin aktarılmasının yanı sıra sosyal medya kullanımı ile çevre konusunda farkındalığın artırılması da amaçlandı.

Camilere ve Yaz Kur'an kurslarına gelen çocuklara yönelik etkinlikleri çok önemli bulduklarını belirten İl Müftüsü Ayvaz, "Madde bağımlığının yanı sıra telefon, internet, sosyal medya bağımlığı da çok önemli. Gençlerin bile günde 5,6 saatleri burada geçiyor. Büyük bir zaman dilimi bağımlılığın pençesinde. Bizde bundan uzaklaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

Camilerin çocuklarla güzelleştiğine değinen Ayvaz, "Eğer caminin avlusunda çocuklar gülüyorsa bu o milletin geleceğinin şen ve aydınlık olduğunu gösterir. Çünkü bu memleketin milli ve manevi değerlerin yarınlarla onlarla aktarılacak" diye konuştu.

Yeşilay Amasya Şubesi'nin de katkısıyla düzenlenen etkinliğin sonunda çocuklara simit ve meyve suyu ikram edildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Yılmaz Doruk, Amasya, Çocuk, Simit, Cami, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Amasya'da Sultan II. Bayezid Camii'nde Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:03 Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
12:59 Küresel yazılım sıkıntısı nedeniyle Türk Hava Yolları 84 seferini iptal etti Küresel yazılım sıkıntısı nedeniyle Türk Hava Yolları 84 seferini iptal etti
11:18 4 cinayet, onlarca suç İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi 4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi
10:26 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
12:37 Bülent Ersoy’un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
11:48 Hadise’den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor Hadise'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor
11:41 Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil
11:18 Sıkıntı bir hayli büyük Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı
11:04 Mert Hakan’ın muhteşem golüne Mourinho’dan şaşkın tepki Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 14:25:56. #1.11#
SON DAKİKA: Amasya'da Sultan II. Bayezid Camii'nde Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement