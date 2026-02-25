Amasya'da Süt Dökme Anları Kamera Kaydında - Son Dakika
Amasya'da Süt Dökme Anları Kamera Kaydında

Amasya\'da Süt Dökme Anları Kamera Kaydında
25.02.2026 09:59
Amasya'da el arabasındaki süt bidonunu deviren gencin çaresiz bekleyişi güvenlik kamerasında.

Amasya'da el arabasında taşıdığı süt dolu 2 bidondan birini deviren gencin o anlarda çaresizce bekleyişi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi Hacı Abdullah Kışlası Mahallesi'nde besledikleri ineklerden sağdıkları 2 bidon sütü el arabasıyla taşıyan lise öğrencisi Hamza Karakuş, şanssız bir olay yaşadı. Bidonlardan birini kaldırınca diğer bidon yere düşerek içindeki sütler döküldü. Şok yaşayan gencin o anlarda çaresizce bekleyişi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ailesinin geçimine katkı sağlamaya çalışan yeğenini teselli eden Serkan Karakuş, "Biz de görüntüleri izlerken üzüldük. Yeğenim süt döküldükten sonra pınardan su getirip yerleri de yıkamış" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Amasya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Amasya'da Süt Dökme Anları Kamera Kaydında - Son Dakika

SON DAKİKA: Amasya'da Süt Dökme Anları Kamera Kaydında - Son Dakika
