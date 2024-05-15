Amasya'da Yılın En İyi Golü Atıldı - Son Dakika
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Yerel

Amasya'da Yılın En İyi Golü Atıldı

Amasya\'da Yılın En İyi Golü Atıldı

Amasya'da bir halı saha maçında orta alandan tersine gelişine vurulan top, metrelerce havaya yükselerek kalenin hizasında inişe geçip gol oldu. Kaleci, golün şokuyla diz çöküp yerlere yattı. Yılın en iyi golünü yediğini belirten kalecinin o anları kameraya yansıdı.

15.05.2024 10:07
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Amasya'da bir halı saha maçında orta alandan tersine gelişine vurularak metrelerce havaya yükselen top kalenin hizasında inişe geçip gol oldu. Topun kaleye girdiğine inanamayıp "Ömrümde böyle bir gol yemedim" diyen kaleci sonra golün şokuyla diz çöküp yerlere yattı. Yılın en iyi golünü yediğini belirten kalecinin o anları kameraya yansıdı.

"Ömrümde böyle bir gol yemedim"

Yaklaşık 20 yıldır kalecilik yapan Hakan Gül, "Top havalandı. Bende izledim. Dışarı çıkacakken üst filelere çarpınca kaleye giriyor. Şaşırtıcı bir şey. Ömrümde hiç böyle bir gol yemedim" dedi.

"Yılın en iyi yenilen golüydü"

Futbol sahalarında atılan farklı gollerin görüntülerinin de medyaya yansıdığını anlatan Gül, "Bu gol çok farklıydı. Sanki bir el gelip topa vurarak kaleye girdirdi. Maçta 4-2 galip geldik. Ama bu gol benim açımdan maçı bitirdi. Yılın en iyi yenilen golüydü" diye konuştu.

"Çok golüm yok"

Golü atan Engin Keşoğlu ise, "Topu gelişine kaleye doğru vurdum. O da mermi gibi havadan aşağı inerek gol oldu. Genelde defansta oynadığım için çok golüm yok" şeklinde konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

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