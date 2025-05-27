Amasya'da Zirai Don Zararını Telafi İçin 42 Bin Fide Dağıtıldı - Son Dakika
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Yerel

Amasya'da Zirai Don Zararını Telafi İçin 42 Bin Fide Dağıtıldı

27.05.2025 23:59  Güncelleme: 00:38
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Amasya'da zirai dondan etkilenen çiftçilere toplamda 42 bin adet fide göndererek destek oldu. Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, bu fidelerin dağıtımının yapıldığı programda çiftçilere destek olmanın önemine vurgu yaptı.

(AMASYA) - Türkiye genelinde olduğu gibi Amasya'da da zirai dondan etkilenen çiftçilere İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) gönderdiği 42 bin adet fide ile destek oldu. Zirai don nedeniyle meyve bahçelerinin yüzde 100 zarar gördüğünü söyleyen Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, fideleri düzenlenen programla vatandaşlara dağıttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından yetiştirilen fideler, Türkiye'nin birçok noktasına gönderilerek çiftçilere destek oluyor. Bu kapsamda İBB, 4 bin 200 pembe domates, 6 bin 300 patlıcan, 9 bin 450 kapya biber, 16 bin 800 kıl sivri biber ve 5 bin 250 üç burun biber fidesi olmak üzere toplamda 42 bin adet fidanı Amasya'ya gönderdi.

Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen programla Amasya Belediye Başkanı Av. Turgay Sevindi ve beraberindekilerin katılımıyla dağıtılan fideler, zirai don olaylarından dolayı mahsulleri büyük zarar gören çiftçilere, tarıma ve ekonomiye katkı sağlayacak.

Geçen ay zirai dondan etkilenen ve mahsulleri zarar gören çiftçilere destek olmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Amasya'ya gönderilen fideleri ekmeklerini topraktan kazanan hemşerilerine dağıtarak destek olduklarını söyleyen Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi açıklamasında şunları söyledi:

"Çiftçimizin emeği bizim için değerlidir." 11-12 Nisan'da Türkiye genelinde olduğu gibi Amasya'da da yaşanan zirai don felaketinin ardından, meyve bahçelerinde %100'e varan hasar tespit ettik. Bu zorlu süreçte üreticimizin yanında olmak boynumuzun borcudur. Amasyalı çiftçilerimize bu zorlu süreçte 42 bin fidan göndererek destek olan başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm belediye kadromuza hemşerilerimiz adına gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Amasya'da Zirai Don Zararını Telafi İçin 42 Bin Fide Dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da Zirai Don Zararını Telafi İçin 42 Bin Fide Dağıtıldı - Son Dakika
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