Amasya Nergiz Mahallesi'nde kadınlar 40 hanenin kışlık yufkasını imeceyle hazırlıyor - Son Dakika
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Amasya Nergiz Mahallesi'nde kadınlar 40 hanenin kışlık yufkasını imeceyle hazırlıyor

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Amasya Nergiz Mahallesi\'nde kadınlar 40 hanenin kışlık yufkasını imeceyle hazırlıyor
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Amasya Nergiz Mahallesi\'nde kadınlar 40 hanenin kışlık yufkasını imeceyle hazırlıyor
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Amasya'nın Nergiz Mahallesi'nde kadın muhtarın kurduğu 'altın kızlar' ekibi, 40 hanenin kışlık yufkasını imeceyle hazırlıyor. Un, su ve tuzla hazırlanan yufkalar, sokakta odun ateşinde sac üzerinde pişirilerek ev ekonomilerine destek oluyor.

Amasya'da kadın muhtarın oluşturduğu 'altın kızlar' ekibi mahallenin kışlık yufkalarını imece usulüyle pişiriyor.

Nergiz Mahallesinde yufka gününde buluşan kadınlar her ailenin kışın boyunca tüketeceği yufkaları birlikte hazırlıyor. Un, su ve tuz ile hazırlanıp merdane yardımıyla kağıt inceliğinde açılan ince, mayasız bir hamur türü olan yufka, 40 hanenin bulunduğu mahallede sokakta odun ateşinde sac üzerinde üretiliyor.

Ev ekonomisine destek

Bu geleneğin ev ekonomilerine destek anlamı taşıdığını da belirten Nergiz Mahallesi Muhtarı Nuran Muslu, "Her sene kış öncesi bu hazırlığı yaparız. Mahalledeki bütün evlerin kışlık yiyecek hazırlığını birlikte oluşturduğum ekibin emeğiyle imece usulü yaparız. İşkefe olarak adlandırdığımız yufkayı tavlayıp yöresel yemeklerle birlikte yemesi çok güzel oluyor" dedi.

"Biz altın kızlarız. Bütün yufkaları yaparız"

Kendisinin yufka açıp pişirmeyi çocukken öğrendiğini anlatan Ümmühan Bodur ise, "Biz altın kızlarız. Bütün yufkaları yaparız. Komşularımıza afiyet olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA
AmasyaKadınYaşamYerelSon Dakika

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