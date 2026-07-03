Amasya\'nın Son Esansçısı: Elvan Dede

Amasya'da 86 yaşındaki Elvan dede uzun yıllardır sokaklarda esans satarak geçimini sağlıyor. Şehrin son esansçısı asırlık çınar Elvan Özgiray, özel hazırladığı ürünlerini başında kalpağıyla dolaştığı sokaklarda insanlara denetip satmanın keyfini sürüyor.

Suluova ilçesindeki evinden minibüsle şehir merkezine gelip turistlerin en yoğun olduğu tarihi Hatuniye Mahallesi'nde yavaş adımlarla dolaşan Elvan Özgiray, sattığı özel esansların yanı sıra başından hiç çıkarmadığı kalpağıyla da simge isimlerden biri oldu.

Kaybolmaya yüz tutan esansçılığın son temsilcisi

Bir süre yurtdışında çalıştıktan sonra döndüğü memleketinde 60 yıl önce başladığı esans işini hiç bırakmayıp kaybolmaya yüz tutan bu geleneğin son temsilcisi olan evli, 4 çocuk, 7 torun sahibi Özgiray, "Esans satıyorum. Eski adamlar öldü. Şimdiki yeni müşteriler esans almayınca kolonya da satmaya başladım. Eskiden esans sandığım büyüktü. Yaşlanınca küçük sandığa yöneldim" dedi.

Sağlıklı ömür yaşamasının ve kalpağının sırrını açıkladı

Uzun ve sağlıklı ömür yaşamasının sırrının sigara ile kötü alışkanlıklardan uzak durmasına bağlayan Özgiray, başında sürekli kalpak bulundurmasının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu sevgiden kaynaklandığını söyledi. Ak sakallı asırlık çınar, kendisine yemekler yapıp elbiselerini sürekli temiz tutan eşine de minnet duyduğunu hatırlattı.

"Esansların sırrını vermiyor"

Azmiyle örnek aldıkları asırlık çınarın ürünlerini hediyelik eşya mağazasında satmak için girişimde bulunduklarını anlatan Selim Kaya da, "Amasya'mızın asırlık çınarı Elvan dede esanslarına sevgisini kattığını söylüyor. Çok istedik. Ama sırrını vermiyor. Para teklif ettik. Kabul etmiyor. Elvan dede markasıyla esans ve kolonyalar çıkartabilirdik" diye konuştu. Aygül Karakulluk ise, çok sevdikleri Elvan dedenin müşterilerine güler yüzle yaklaşmasıyla da örnek olduğunu vurguladı. - AMASYA