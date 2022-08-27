İşini bırakıp hayatını hastalıklarla mücadele eden ailesine adadı - Son Dakika
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İşini bırakıp hayatını hastalıklarla mücadele eden ailesine adadı

27.08.2022 08:47
İşini bırakıp hayatını hastalıklarla mücadele eden ailesine adadı

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Ali Çetin (41), İstanbul'da geçirdiği iş kazası sonucu yatağa bağımlı engelli kardeşi Habip Çetin'e (39) 10 yıldır, felçli annesi Hafize Çetin'e (68) ise 20 yıldır özenle bakıyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Ali Çetin (41), İstanbul'da geçirdiği iş kazası sonucu yatağa bağımlı engelli kardeşi Habip Çetin'e (39) 10 yıldır, felçli annesi Hafize Çetin'e (68) ise 20 yıldır özenle bakıyor.

Biri kanser hastası, diğeri obeziteyle mücadele eden evlatları ile romatizma hastası karısının durumu nedeniyle de kara kara düşünen vefalı adam, bakım parasıyla geçimlerini karşılamaya çalışıyor. İşini bırakmak zorunda kalıp hayatını ailesine adayan Çetin'in öncelikli isteği ise moral desteği ve 3 katlı evlerine engelli asansörü yapılması.

"Çok zorlanıyorum. Ama yine de Allah'a şükrediyorum"

Karşılaştığı zorluklara rağmen hayata tutunmaya çalışan Çetin, "Kardeşim İstanbul Beylikdüzü'nde iş kazası sonucu inşaattan düşerek yatalak oldu. Benden başka bakacak kimse yok. Çocuğum lenfoma hastası, o dönemde İstanbul'da çocuğumu tedavi ettiriyordum. Kardeşim kaza geçirince onun sorumluluğunu da ben aldım. Her şeyiyle ben ilgileniyorum" dedi.

Karısının da romatizma rahatsızlığı nedeniyle 2'si hasta olan 3 çocuğuna ancak vakit ayırabildiğine değinip felçli annesinin yemek gibi ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını anlatan Çetin, "Annem hipertansiyon dolayısıyla felç geçirdi. Çok zorlanıyorum. Ama yine de Allah'a şükrediyorum. Allah derdi sevdiği kuluna verirmiş" şeklinde konuştu.

"Yetkililerden tek isteğim bir asansör"

Binaya yaptırdıkları engelli rampasının yetersiz olduğu için ağabeyinin kendisini akülü sandalyeyle dışarı çıkarırken çok zorlandığını vurgulayan Habip Çetin ise "Ağabeyim benim yürüyen ayağım elim kolum her şeyim. Allah ondan razı olsun. Bana evladı gibi bakıyor. Beni çıkarırken çok zorlanıyor, üzülüyorum. Yetkililerden tek isteğim bir asansör" ifadelerini kullandı.

Anne Hafize Çetin de hayatını ailesine adayan oğluna her zaman dua ettiğini söyledi. - AMASYA

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Kaynak: İHA

Amasya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İşini bırakıp hayatını hastalıklarla mücadele eden ailesine adadı - Son Dakika

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