Amasya ve Tokat'ta Eğitime Ara Verildi
Amasya ve Tokat'ta Eğitime Ara Verildi

19.05.2026 12:28
Sel ve taşkın riski nedeniyle Amasya ve Tokat'ta 20-22 Mayıs'ta eğitim durduruldu.

(AMASYA/TOKAT) - Amasya'da sel ve taşkın nedeniyle yarın, Tokat'ın Turhal ilçesinde de Almus Barajı'nda yapılacak su tahliyesi nedeniyle yaşanacak taşkın riski nedeniyle 20, 21 ve 22 Mayıs'ta eğitime ara verildi.

Amasya'da kent merkezi ile Taşova ilçesinde sel ve taşkın riskine karşı yarın okullarda eğitim yapılmaması kararlaştırıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde de Almus Barajı'nda yapılacak su tahliyesi nedeniyle yaşanabilecek taşkın riski nedeniyle önlem alındı. DSİ ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Almus Barajı dolma aşamasına geldiği için 19-20 Mayıs gecesi dolusavaklardan taşma riski bulunduğu bildirildi.

Turhal Afet Koordinasyon Kurulu, Tokat Valiliği'nce alınan karar doğrultusunda Almus Barajı'ndan yapılacak su tahliyesi nedeniyle ilçede ciddi taşkın risklerinin oluşabileceği gerekçesiyle tedbir alındığını bildirdi. Bu kapsamda, ilçede resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 20, 21 ve 22 Mayıs 2026 tarihlerinde eğitim öğretime ara verildi. Turhal ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihlerde idari izinli olacak.

Turhal ilçesinde 15 mahalle ve 7 köy için sel riski nedeniyle tahliye kararı alınmıştı. Müftü, Kazımkarabekir ve çevre mahalleler ile köylerin afet süresince geçici olarak tahliye edilmesine karar verilmişti.

Kaynak: ANKA

