Amatör lig şampiyonluk maçında gergin anlar yaşandı - Son Dakika
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Amatör lig şampiyonluk maçında gergin anlar yaşandı

24.04.2022 21:34

- Amatör lig şampiyonluk maçında gergin anlar yaşandı Taraftarlar arasında yaşanan olaylarda kadınlar korku dolu anlar yaşadı Yaşanan olaylarda bir taraftar baygınlık geçirdi Bilecik'te amatör ligin şampiyonluğu belirleyeceği maçta gergin anlar yaşandı.

- Amatör lig şampiyonluk maçında gergin anlar yaşandı

Taraftarlar arasında yaşanan olaylarda kadınlar korku dolu anlar yaşadı

Yaşanan olaylarda bir taraftar baygınlık geçirdi

BİLECİK - Bilecik'te amatör ligin şampiyonluğu belirleyeceği maçta gergin anlar yaşandı. Yaşanan olaylarda bir taraftar baygınlık geçirirken, iki takım taraftarları arasında kalan kadınlar korku dolu anlar yaşadı.

Osmaneli İlçe Stadı'nda oynanan Bilecik 1. Amatör Lig final maçında Söğütspor'u 5-0 yenen Bilecikspor lig şampiyonu oldu. Maça büyük ilgi gösteren iki takım taraftarları hem otobüslerle hem de özel araçlarıyla Bilecik ve Söğütten Osmaneli'ne akın etti. 2 bin 500 ilçe stadı iğne atsan yere düşmezken, maçı dışardan hakim tepeden, üst geçitten ve evlerin balkonlarından yüzlerce kişi izledi. Maçı birinci dakikasında Bilecikspor bir gol bulurken, ardından 30. dakikada 2-0 öne geçti. Bu gol sonrası iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşanırken, birbirilerine çakmak, anahtarlık, su gibi maddeler atmaya başladılar.

Kadınları korku dolu anlar yaşadı

Bu esnada iki takım taraftarları arasında maçı izleyen Bilecikspor Kadın Futbol Takımı futbolcuları, yöneticiler ve yönetim eşleri çocukları arada kalarak atılan cisimlerden etkilendi. O anlarda korku dolu dakikalar yaşayan kadınlar, bu anları cep telefonlarına kayetti. Yaşanan bu arbedede Bileciksporlu bir taraftar baygınlık geçirirken, bayılan şahsın yüzüne polisler su dökerek kendisine gelmesi sağladı.

Öte yandan Bilecikspor taraftarları ilçe girişince polisin durdurup araçlarda arama yapmasından dolayı maça 15 dakika stada girebildi. Söğütspor taraftarları taşıyan otobüsler ise; Söğütten hareket etmeden aranarak, Osmaneli'ne geldiği öğrendi. Bu durum Bilecikspor yönetimi tarafından tepkiye karşılandı.

Amatör lig şampiyonluk maçında gergin anlar yaşandı
Amatör lig şampiyonluk maçında gergin anlar yaşandı
Amatör lig şampiyonluk maçında gergin anlar yaşandı
Amatör lig şampiyonluk maçında gergin anlar yaşandı

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Yerel, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Amatör lig şampiyonluk maçında gergin anlar yaşandı - Son Dakika


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