 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ambalaj sektöründe sürdürülebilir büyüme hedefleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ambalaj sektöründe sürdürülebilir büyüme hedefleniyor

İstanbul'da düzenlenen Ambalaj Sanayinin Sürdürülebilirlik Yol Haritası temalı kongrede, ambalaj sektöründe çevresel, sosyal ve kültürel dönüşüm hedeflendiği belirtildi. Kongrede, döngüsel ekonomi, geri dönüşüm, ambalaj baskı teknolojileri, ambalaj malzemeleri ve sürdürülebilir üretim gibi konular ele alındı. Ayrıca, biyo bazlı malzemelerin geri dönüşümü ve ambalaj atıklarının geri kazanımı da tartışıldı.

Ambalaj sektöründe sürdürülebilir büyüme hedefleniyor
17.12.2023 - 13:06,
Abone Ol

Ambalaj sektöründe sürdürülebilir büyüme için çevresel, sosyal ve kültürel dönüşüm hedefleniyor.

İstanbul'da düzenlenen 'Ambalaj Sanayinin Sürdürülebilirlik Yol Haritası' temalı 2. Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi'nde döngüsel ekonomi ve geri dönüşüm, ambalaj baskı teknolojileri, ambalaj malzemeleri ve sürdürülebilir üretim, gıda ambalajlarında yenilikler, ambalajda kalite ve güncel mevzuat, ambalaj sektöründe yeni çalışmalar, Türkiye'de ve dünyada ambalaj sektörü, sürdürülebilir ambalaj tasarımı ve pazarlama, endüstri 4.0 ve dijitalleşme, ambalaj atıklarının geri kazanımı oturumları yapıldı.

Kongrede konuşan Zürih Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gıda ve İçecek İnovasyon Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Yıldırım biyo bazlı malzemelerin yok olma sürelerini kısaltmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Ekonomiye katkı sağlayacak olanlar biyo bozunurlar. Onları doğru toplar ve geri dönüşüme kazandırırsak işte o zaman ekonomiye katkı sağlamış oluruz. Daha fazla olumsuz etki oluşturmadan ortadan kaybolmaları toplama sistemleri olmayan ya da sistemleri daha tam düzene oturmamış ülkeler için mantıklı olabilir" vurgusu yaptı.

Başkan Zeki Saribekir de, "Değişen dünya düzeninde gelecek için dönüşüm gerekiyor. Sektör olarak üretim süreçlerimizi kaynak verimliliğini en üst seviyede tutan, sürdürülebilir bir üretim modeli olan döngüsel ekonomi temeli üzerine kurmalıyız. Sektörümüzün tüm bunlara ayak uydurması gerekiyor. Şu anda doğrudan ve dolaylı olarak ürünlerimiz 180 ülkeye ulaşıyor. Sektörün pazar büyüklüğünü 28 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Amaçlarımızı doğru belirlemeli, geçmişten çıkardığımız derslerle ilerlemeliyiz. Biz de yaşanan değişim ve dönüşümü yakından takip ediyor, bu değişim ve dönüşümü sektörümüzün yakalayabilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülke olarak dünya çapında çok güçlü bir konumdayız. Mevcut şartlar göz önüne alındığında, ülkemizin coğrafi konumu, üretim kapasitesi, nitelikli insan gücü ve rekabetçi yapımız da eklendiğinde çok daha büyük potansiyele sahip olduğumuzu görüyoruz. Değişen dünya düzeninde gelecek için kaygılar artıyor. Sektör olarak bu kaygıları minimum seviyelere indirmeyi hedefliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ambalaj sektöründe sürdürülebilir büyüme hedefleniyor - Son Dakika


14:17
Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu
14:09
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Şirvan Hasan, Suriye'de etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Şirvan Hasan, Suriye'de etkisiz hale getirildi
13:48
Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme
13:03
''Para sayma'' işareti tepki çekmişti! Bakan Koca görüntüleri bu sözlerle savundu ''Para sayma'' işareti tepki çekmişti! Bakan Koca görüntüleri bu sözlerle savundu
12:59
Tramvay direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 3 yaralı Tramvay direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 3 yaralı
12:38
Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı
12:30
File elbise giyen Didem Soydan'dan kendisini eleştiren takipçisine olay cevap File elbise giyen Didem Soydan'dan kendisini eleştiren takipçisine olay cevap
12:00
Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı

Son Dakika
14:17 Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu
14:09 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Şirvan Hasan, Suriye'de etkisiz hale getirildi
13:48 Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme
13:03 ''Para sayma'' işareti tepki çekmişti! Bakan Koca görüntüleri bu sözlerle savundu
12:59 Tramvay direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 3 yaralı
12:38 Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı
12:30 File elbise giyen Didem Soydan'dan kendisini eleştiren takipçisine olay cevap
12:00 Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı
11:45 Bakan Uraloğlu açıkladı: Şehirler arası yolcu otobüslerinde hız takip dönemi başlıyor
11:15 İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 14:47:15. #1.13#
SON DAKİKA: Ambalaj sektöründe sürdürülebilir büyüme hedefleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement