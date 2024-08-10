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Ambulans helikopter Malatya'da 2 hasta için havalandı

MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde beyin kanaması geçiren 2 hasta ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Darende ilçesinde beyin kanaması geçiren Z.T. ile M.A. Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından 2 hastanın kent merkezine sevk kararı verildi. Bunun üzerine Darende ilçe stadına inen ambulans helikoptere alınan 2 hasta, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.