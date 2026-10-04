Amigurumiyi mesleğe dönüştüren Güler Kiremitçi, 3,5 yıldır Akçakoca\'da üretim yapıyor

Düzce'de sık iğne tekniğiyle içi doldurulmuş oyuncaklar üreten Güler Kiremitçi, mahalledeki çocuklara hediye hazırlamak için başladığı amigurumiyi zamanla mesleğe dönüştürdü. Kiremitçi, yaklaşık 3,5 yıldır Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı'nda üretim ve satış yapıyor.

Sık iğne tekniğiyle içi doldurulmuş oyuncak bebekler üreten Güler Kiremitçi, mahalledeki çocuklara hediye etmek amacıyla başladığı amigurumiyi zaman içerisinde mesleğe dönüştürdü. Emekliliğinin ardından boş zamanlarını değerlendirmek için üretime başlayan Kiremitçi, bugün Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı'nda esnaflık yapıyor. El işlerine olan merakının el becerisinden kaynaklandığını belirten Kiremitçi, çocuklarının büyüyerek üniversiteye gitmesinin ardından boş zamanlarını değerlendirmek için amigurumi yapmaya başladığını söyledi. Kiremitçi, "Bu merak el becerimden kaynaklanıyor. Emekli olunca, evde kalınca, çocuklarımızı da büyütüp üniversiteye gönderince boş zamanlarımızı değerlendirmek için böyle bir çalışmaya başladım. Hastam vardı, zaman geçirmek için başladığım bir işti. Ama ilerleyen süreçte çok zevk aldım. Hobi işe dönüştü. Dükkan açtım. Süreç bu şekilde devam etti. Bugün gelinen süreçte 3,5 yıllık bir esnaf sürecim var" dedi.

"Burada hepimiz üretim yapan kadınlarız"

Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı'nın kendileri için yalnızca ticaret yapılan bir alan olmadığını ifade eden Kiremitçi, pazarda üretim yapan kadınların aynı zamanda sosyalleşme ve dayanışma imkanı bulduğunu belirtti. Kiremitçi, "Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı'nın konumu çok güzel, burada ayrıca seviliyoruz. Burada hepimiz üretim yapan kadınlarız. Sosyalleşme imkanımız da oluyor. Bizim için hobinin ötesinde kültürel olarak hepimize dayanışma oldu. Pandemiden sonra burası bize ilaç gibi geldi. Çok güzel sosyalleşiyoruz burada" diye konuştu.

"Türkiye'nin her yerinden buraya geliyorlar"

Tarihi Mahalle Pazarı'nın farklı şehirlerden ziyaretçileri ağırladığını söyleyen Kiremitçi, amaçlarının yalnızca ürün satmak olmadığını, Akçakoca ve Tarihi Mahalle Pazarı'nın tanıtımına da katkıda bulunmaya çalıştıklarını ifade etti. Kiremitçi, "Dışarıdan çok misafirlerimiz oluyor. Düzce, Zonguldak, Ereğli, Ankara, İstanbul, Bursa, Türkiye'nin her yerinden buraya geliyorlar. Burada onları ağırlamaya çalışıyoruz. Ticaretten ziyade biz Akçakocamızı ve Mahalle Pazarımızı tanıtmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.