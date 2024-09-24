Amos Antik Kenti'nde Restorasyon Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika
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Amos Antik Kenti'nde Restorasyon Çalışmaları Başlıyor

Amos Antik Kenti\'nde Restorasyon Çalışmaları Başlıyor

Marmaris'teki Amos Antik Kenti, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında restore edilecek. Kazı çalışmaları 2025'e kadar devam edecek ve antik tiyatro alanı aslına uygun şekilde restore edilecek.

24.09.2024 14:23  Güncelleme: 14:24
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Marmaris'in tarihine ışık tutan Amos Antik Kenti, son yıllarda devam eden kazı çalışmaları ile gün yüzüne çıkarılan eserler sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Geleceğe Miras Projesi kapsamına alındı. Antik kentte bulunan tiyatro alanı 2025 yılında başlanılması planlanan restorasyon çalışmasıyla aslına yakın hale getirilecek.

Marmaris Ticaret Odası (MTO), Marmaris Belediyesi bazı kurumların destekleri ile kazı çalışmaları devam eden Amos Antik Kenti'nde, 2019 yılında Arkeolojik Yüzey Araştırması'na başlanmış, 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnameli kazı statüsüne kavuşmuş ve aynı yıl Türk Tarih Kurumu tarafından desteklenen kazılar arasında yerini almıştı. Bu yıl da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras Projesi" kapsamına alınan Amos Antik Kenti'ne olan ilgi her geçen yıl artarak devam ediyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer'in başkanlığında devam eden projede, geçtiğimiz yıllarda nekropol alanı, Athena Tapınağı, sivil konutların bir bölümü ve tiyatronun sahne binası ortaya çıkarılmıştı. 2023 yılında yapılan çalışmalar esnasında ise, kent tiyatrosunun hemen doğu tarafında, antik dönemde "thermopolium" olarak adlandırılan bir lokanta ile depolama alanı olarak kullandığı tahmin edilen bir bölüm keşfedilmiş, yüzeye yakın bir kısımda da 10 adet amfora gün yüzüne çıkarılmıştı. Yıl sonuna kadar devam edecek kazı çalışmalarının ardından 2025 yılında antik tiyatronun restorasyonunun başlaması planlanıyor.

"Marmaris'in mirasına sahip çıkıyoruz"

Geçtiğimiz günlerde Amos Antik Kenti kazı alanını Meclis Başkanı Zekiye İpçi ve meclis üyeleri ile birlikte ziyaret eden MTO Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, antik kentte yapılan kazı çalışmalarını değerlendirerek şöyle konuştu; "Bugüne kadar Amos'ta yapılan çalışmaların destekçisi olarak gelinen noktadan oldukça mutluyuz. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında Amos Antik Kenti'nde bir konser düzenlemiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşını büyük bir coşkuyla kutlamıştık. Gelecek yıl tiyatro alanının restore edilmesi ile birlikte de yeni projelerimizi hayata geçirmeyi heyecanla bekliyoruz. Amos Kazısı'na vermiş oldukları desteklerden dolayı Marmaris Belediyesi kurumlara müteşekkiriz. Amos'a verdiği kıymetli emeklerden dolayı kazı başkanımıza ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ederiz. MTO olarak ilçemizde devam eden arkeolojik çalışmalara desteğimiz devam edecek" - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Amos Antik Kenti'nde Restorasyon Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika

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