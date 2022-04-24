Anadolu Çocukları fotoğraflarla anlatıldı - Son Dakika
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Anadolu Çocukları fotoğraflarla anlatıldı

24.04.2022 13:40

Anadolu Çocukları fotoğraflarla anlatıldı Zonguldak'ta fotoğraf sanatçısı İbrahim Kerem Öztürk, bu yıl beşincisini düzenlediği fotoğraf sergisiyle ilgi gördü.

Anadolu Çocukları fotoğraflarla anlatıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta fotoğraf sanatçısı İbrahim Kerem Öztürk, bu yıl beşincisini düzenlediği fotoğraf sergisiyle ilgi gördü.

Fotoğraf Sanatçısı İbrahim Kerem Öztürk, bu yıl 5. kez Anadolu Çocukları fotoğraf sergisi düzenledi. Kilimli ilçesinde açılışı gerçekleştirilen sergi ilgi gördü. Sergide Antalya, Bartın, Bolu, Bursa, Denizli Düzce Gaziantep İstanbul Karabük Konya, Rize, Şanlıurfa ve Zonguldak ili ve ilçelerinde yaşayan çocukların yaşamlarından kesitler sunan çocuk temalı fotoğraflardan oluşan 36 eser yer aldı.

Sergiyi değerlendiren Kerem Öztürk, "2007 yılından itibaren başlayan fotoğraf macerası bu seride Anadolu'nun farklı yerlerinde bulunduğum için hem de oğlum dünyaya geldikten sonra böyle bir proje doğdu kafamda. Çocukları fotoğrafladım. Gezdiğim 8-9 ilde genellikle halkın içinden olan zor şartlarda çalışan çocukları fotoğrafladım. Ama onların mutluluğu benim için daha önemliydi. Bu sergi böylelikle ortaya çıktı. 2016'da en son Kurucaşile fotoğraflarını çektim. Sonra bu seriye devam ettim. Öncelikle serginin Kilimli Halk Evi'nde olmasının sebebi Cemil Kaya ve Haluk Bayraktar ağabeyimizin burayı düzenleyip elden geçirmesi sayesinde kente güzel bir sergi salonu kazandırıldı. Dolayısıyla biz de burayı değerlendirelim dedik. 2006 yılında dijital fotoğrafçılığa başladım. Ardından fotoğraf derneğini kurduk. Fotoğraf çekmeye devam ediyorum. Severek çekiyorum" diye konuştu.

10 Nisan tarihinde açılışı gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören sergi sona erdi. Öztürk, çeşitli projelerde yer almaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Çocukları fotoğraflarla anlatıldı
Anadolu Çocukları fotoğraflarla anlatıldı
Anadolu Çocukları fotoğraflarla anlatıldı
Anadolu Çocukları fotoğraflarla anlatıldı

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Kaynak: İHA

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