Anadolu Gençlik Derneği Vezirköprü Yaz Etkinlikleri Kapanış Programı

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Anadolu Gençlik Derneği Vezirköprü temsilciliği tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri için kapanışı programı düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği Vezirköprü temsilciliği tarafından yaz boyunca düzenlenen etkinlikler, Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan kapanış programıyla sona erdi. Yaz boyunca öğrendiklerini sergileyen gençler davetlilere keyifli anlar yaşattı.

Gecede Anadolu Gençlik Derneği Vezirköprü İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz tarafından Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kaya'ya vermiş oldukları emekleri için bir plaket takdim edildi. - SAMSUN