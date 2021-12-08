Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dış Danışma Kurulu toplandı - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dış Danışma Kurulu, adalet hizmetlerine özgü sorunların tespiti, bu sorunların çözümünde Adalet Meslek Yüksekokulunun üstleneceği rol ve bu kapsamda dış paydaşlarla yapılacak iş birliklerinin belirlenmesi konuları üzerine toplandı.

Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Programı 4 Mart 2020 tarihinde YÖK Yürütme Kurulu kararıyla meslek yüksekokulu ve hukuk bölümü altında açılmıştı. Bir seneyi aşkın bir süredir eğitim vermeye devam eden program, hukuk hizmetleri sektöründe özellikle Adalet Bakanlığı'nın merkez teşkilatını oluşturan çeşitli birimler ile adliyelerde ve diğer yargı mercilerinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesini amaç ediniyor. Programdan mezun olacak öğrenciler için daha iyi imkanlar sağlamak ve çeşitli tecrübeler edinilmesine destek olmak isteyen yüksekokul yetkilileri, toplanan kurul ile gerçekleştirilen toplantıda bu konular üzerinde durdu.

Hukuk Fakültesi salonunda düzenlenen toplantıya; Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mesut Aygün, TED Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal, 6. İcra Dairesi Müdürü Ali Kırmızıgül, Eskişehir Barosu'ndan Avukat Faruk Günhan, Eskişehir Birinci Noteri Mustafa Güner, Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü Mehmet Ali Sürmeli, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Kayış, Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Dursun Saat, Adalet Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Sekreteri Fatma Melda Esen ve öğrenciler katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR