11:23 • •
10:26 •
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir•
09:38 •
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı•
Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü (GTHK) "Renklensin Okullar" projesi.
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Çocuk Kan Alma biriminin duvarlarına çocuklar için tasarım yaparak boyadılar. Öğrenciler, çocukların daha renkli ve dikkatlerini çekecek bir ortamda kan verip korkmamalarını sağladılar. GTHK, birçok okul ve kurumun duvarlarını renklendirerek çocuklara hitap etmeye devam ediyor. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Anadolu Üniversitesi GTHK 'Renklensin Okullar' Projesi - Son Dakika