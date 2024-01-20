Anadolu Üniversitesi GTHK \'Renklensin Okullar\' Projesi

Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü (GTHK) "Renklensin Okullar" projesi.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Çocuk Kan Alma biriminin duvarlarına çocuklar için tasarım yaparak boyadılar. Öğrenciler, çocukların daha renkli ve dikkatlerini çekecek bir ortamda kan verip korkmamalarını sağladılar. GTHK, birçok okul ve kurumun duvarlarını renklendirerek çocuklara hitap etmeye devam ediyor. - ESKİŞEHİR