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Anadolu Üniversitesi idari birim yöneticilerine kalite süreçleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi idari birim yöneticilerine kalite süreçleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Anadolu Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, üniversitenin idari birim yöneticilerine kalite süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Rektör, kalite çalışmalarının önemini vurgulayarak idari birimlerin katılımının akademik birimler kadar önemli olduğunu belirtti. Kalite Koordinatörü ise yükseköğretimde kalite güvence sisteminin yapılanması, değerlendirme süreçleri ve idari birimlerin önemi gibi konuları ele aldı. Toplantıda ayrıca kalite güvence süreçleri ve MERGEN eğitimleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

Anadolu Üniversitesi idari birim yöneticilerine kalite süreçleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi
14.01.2024 - 15:16,
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Anadolu Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından üniversitenin idari birimlerinin yöneticilerine kalite süreçlerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Rektörlük Salon 2009 Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Taşcı, Koordinatör Yardımcıları Prof. Dr. Elif Toprak ve Feyza İpekten, Kalite Koordinatörlüğü İletişim ve Koordinasyon Sorumluları Öğr. Gör. Kazım Demirer ve Fulya Aydoğdu, Kurumsal İletişim Koordinatörü Doç. Dr. Serhat Koca, Personel Daire Başkanı Dilara Özgür, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Halil Yetim, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Güven Tuncel, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Galip Özsarı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Hülya Akbel Dündar, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Ergün Ak, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Gültekin Güllü, Döner Sermaye İşletme Müdürü Erol Çerence ve Hukuk Müşaviri Berrin Kıncal katıldı.

Toplantının açılışında Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, üniversitenin kalite çalışmalarında önemli bir yol kat ettiğini ve kalite süreçlerine idari birimlerin de katılımının en az akademik birimler kadar önemli olduğunu belirtti. Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Taşcı ise kalite çalışmalarının yükseköğretim kurumlarındaki önemine vurgu yaparak başladığı sunumunda yükseköğretimde kalite güvence sisteminin yapılanması, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) değerlendirme süreçleri, Anadolu Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi organizasyonu, üniversitede geçmişten bugüne dek yapılan kalite çalışmaları, 2023-2024 Kalite Eylem Planı, iç kalite güvence sisteminde idari birimlerin önemi ve idari süreçleri ilgilendiren değerlendirme ölçütleri konularına değindi. Hedeflerinin 2024-2025 Akademik Yılında İdari Birim Kalite Komisyonu'nu hayata geçirmek olduğunu ifade eden Koordinatör Taşcı, MERGEN Öğretim Yönetim Sistemi'ndeki eğitimlere idari birim yönetici ve çalışanlarının katılmasına yönelik bir çalışma yapılacağını belirterek sunumunu tamamladı.

Sunumun ardından Kalite Koordinatör Yardımcıları Prof. Dr. Elif Toprak ve Feyza İpekten ile Koordinatörlük çalışanları Öğr. Gör. Kazım Demirer ve Fulya Aydoğdu da kalite güvence süreçleri ve MERGEN eğitimlerine yönelik bilgilerini paylaştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Anadolu Üniversitesi idari birim yöneticilerine kalite süreçleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika


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