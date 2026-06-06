Eskişehir'de gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi Mezunlar Buluşması etkinliğine farklı illerden gelerek katılan mezunlar, eski üniversite arkadaşlarıyla hasret giderip keyifli vakit geçirdi.

Anadolu Üniversitesi Mezunlar Birliği Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen buluşma, Yunus Emre Kampüsü, Yeni Öğrenci Yemekhanesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte, üniversitenin tüm fakülte ve bölümlerinden mezunlar bir araya geldi. Bolca sohbet ederek eski günlerini hatırlayan katılımcılar, birbirleriyle hediyeleşip hatıra fotoğrafları çekildi.

"Türkiye'nin çok farklı yerlerinden binlerce mezunumuz bugün bir araya geldi"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, "Bugün 6 Haziran 2026. Bugün bizim için çok özel bir gün. Çünkü Anadolu Üniversitesinin bütün mezunlarını bugün bir araya getirmek için mezunlar günü yaptık. 1958 yılında kuruldu üniversitemiz ve yaklaşık 65 yıldır mezun veriyor ve ilk defa bu yıl, Eskişehir yılında, 2026 yılında bütün mezunlarımızı buluşturduğumuz bir mezunlar buluşması yaptık. Türkiye'nin çok farklı yerlerinden binlerce mezunumuz bugün bir araya geldi. Eski hatıralarını tazelediler. Dostluklarını tazelediler. Eski sıralarına tekrar oturma imkanı buldular ve yemekhanede yemek yeme, eski hatıraları tazeleme ve yad etme imkanı buldular. Dolayısıyla Anadolu Üniversitesi olarak bundan sonra mezunlarla ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Bugüne kadar Açıköğretim Fakültesinden 4,5 milyona yakın mezunumuz oldu ve on binlerce mezunumuz da örgün eğitimden Anadolu Üniversitesi tarafından mezun edildi. Bundan sonra da yine mezunlarımızla ilişkilerimizi sıcak tutmaya, geliştirmeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizle mezunlar arasında bir köprü kurmayı hedefliyoruz ve mezunlar buluşması bugün bu anlamda çok önemli. Buraya kadar gelen, Anadolu Üniversitesi aidiyetini perçinleyecek bu adımı atan bütün mezunlarımıza ben bir kez daha buradan teşekkür etmek istiyorum ve geleneksel hale getireceğimiz mezunlar buluşmasına bundan sonraki yıllarda da katılmalarını rica ediyorum. İyi ki geldiler, hoş geldiler, tekrar görüşmek üzere" dedi.

"Çok mantıklı ve güzel bir etkinlik olmuş"

Anadolu Üniversitesi'nin 2019 mezunlarından Neslihan Yazlak, "Beklediğimizden çok daha güzel görünüyor ortam. Çeşitli hediyeler hazırlanmış, böyle bir panayır alanı gibi. Birazdan kahvaltı yapacağız. Çok mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz böyle bir organizasyon yaptıkları için. Fakülteden arkadaşlarım da burada. Aynı zamanda eski dönem, eski mezunlar da burada. Yeni yeni insanlar gelmeye başlıyor. Bu sayede tekrardan bir bağımız güçlenecek, kuvvetlenecek. Belki buradan sonra da görüşmeye devam edeceğim arkadaşlarımız olur. Farklı şehirlerden geldik; arkadaşlarım Bursa'dan geldi, ben İstanbul'dan geldim. Çok mantıklı ve güzel bir etkinlik olmuş. Umarım her sene tekrarlanır" dedi.

"Uzun zamandır görüşmediğimiz dostlarımızla bir arada olacağız"

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde Öğretim Üyesi, aynı zamanda 2024 doktora programı mezunu Sertaç Demir ise, şunları söyledi:

"Hem öğretim üyesi olarak üniversitemizin hem de mezun olarak mensubuyum. Üniversitemizin bütün personeline, bütün mezunlarına öncelikli olarak bu anlamlı günde bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Umuyorum güzel, hoşça vakit geçireceğiz. Görmediğimiz, uzun zamandır görüşmediğimiz dostlarımızla, arkadaşlarımızla, kıymetli hocalarımızla hep bir arada olacağız. Bu imkanı, bu güzel ortamı meydana getiren, oluşumunu sağlayan üniversite yönetimine, hocalarımıza ve buraya uzaktan yakından gelen bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum. Umuyorum güzel, faydalı bir etkinlik olur. Hoş hatıralarla, hoş tecrübelerle buradan ayrılırız." - ESKİŞEHİR