Anadolu Üniversitesi'nden Burs Desteği

22.08.2025 10:23
Anadolu Üniversitesi, başarı gösteren öğrencilerine burs ve sosyal destek sunuyor.

Anadolu Üniversitesi, öğrencilerinin başarısını yalnızca alkışlamakla kalmıyor, aynı zamanda güçlü bir şekilde destekliyor.

Uzun yıllardır sunduğu burslarla akademik ve sanatsal alanlarda öne çıkan gençleri ödüllendiren üniversite, başarı yolculuğunda öğrencilerinin maddi ve sosyal açıdan yanında olmaya devam ediyor. Eğitimi Destekleme Vakfı (EDEV) iş birliğiyle sağlanan karşılıksız burslar sayesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ve özel yetenek sınavlarında üstün başarı gösteren öğrencilere kapsamlı destek imkanı sunuluyor.

Burs şartları ve kapsamı

Üniversiteye girişte sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil puan türlerinde elde edilen başarı sıralamasına göre verilen burslar, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca hem maddi hem de sosyal yönden desteklenmesini hedefliyor. Bunun yanı sıra, Güzel Sanatlar Fakültesi, Devlet Konservatuvarı ve Engelliler Entegre Yüksekokulu'nun özel yetenek sınavlarında bölüm birincisi olan öğrencilere de ayrıcalıklı burslar sağlanıyor.

Yetenek sınavlarında birincilere özel sanat desteği

Güzel Sanatlar Fakültesi, Devlet Konservatuvarı ve Engelliler Entegre Yüksekokulu'nda özel yetenek sınavlarında bölüm birincisi olan öğrencilere, Venedik Bienali, Berlin Filarmoni Orkestrası Konseri gibi uluslararası sanat organizasyonlarına katılım için 30 bin TL'ye kadar destek veriliyor. Ayrıca öğrenciler, üniversite yemekhanelerinden üç öğün ücretsiz yararlanma hakkına sahip oluyor.

Eğitimi Destekleme Vakfı (EDEV) iş birliğiyle yürütülen bu kapsamlı burs programı sayesinde, Anadolu Üniversitesi'ne yüksek başarı sıralamalarıyla yerleşen veya yetenek sınavlarında öne çıkan öğrenciler, maddi kaygılardan uzak, daha verimli ve üretken bir üniversite hayatı yaşayabiliyor. - ESKİŞEHİR

